Le CF Montréal se montre confiant pour son match retour face au Santos Laguna

Face à un déficit d’un but et au spectre d’une élimination rapide en Ligue des champions de la Concacaf, les joueurs du CF Montréal se sont néanmoins montrés confiants lundi en vue de leur duel retour contre la formation mexicaine du Santos Laguna, qui aura lieu mercredi soir au Stade olympique.

Une semaine après avoir subi un revers crève-cœur — un autre, diront certains partisans — de 1-0 sur un but de Jesus Ocejo à la 88e minute de jeu, les hommes de Wilfried Nancy devront commencer par égaler le score pour d’abord provoquer une séance de tirs de barrage et espérer poursuivre leur route en quarts de finale du tournoi intercontinental.

Une victoire du CF Montréal par une marge de deux buts ferait l’affaire. « C’est une avance qui n’est certainement pas insurmontable. Nous savons que nous sommes dans la lutte », a d’abord déclaré le défenseur Joel Waterman en visioconférence, lundi après-midi.

« C’est un long match. C’est 90 minutes. Nous n’avons pas besoin de jouer de manière précipitée. Nous allons rester calmes. Il nous faut un but et, par la suite, l’issue de la rencontre peut pencher d’un côté comme de l’autre. »

Waterman a décrit l’état d’esprit qui règne au sein de l’équipe depuis qu’elle est rentrée à Montréal. « L’ambiance est très bonne. C’est détendu, mais par moments, c’est également sérieux, car nous savons que nous avons un travail à faire. Comme pour n’importe quel match, nous avons une stratégie et nous allons l’exécuter. »

Ce n’est pas d’hier que la formation montréalaise peine à faire vibrer les cordages du filet de ses adversaires. Mais selon le milieu de terrain Joaquin Torres, il n’y a pas matière à s’inquiéter.

« C’est sûr que nous devons marquer plus de buts. Mais l’important, c’est qu’on génère des occasions », a-t-il fait remarquer.

« On doit bien sûr continuer à le faire et à améliorer les choses sur le plan de la finition. C’est pourquoi on s’entraîne tous les jours. Mais on ne doit pas trop s’en faire. Les choses avancent dans le bon sens. On doit juste afficher plus de sang-froid dans le dernier tiers [du terrain], et les buts vont venir », a ajouté l’Argentin.

Puisqu’il n’a pas réussi à trouver le fond du filet sur le terrain de ses rivaux la semaine dernière, le CF Montréal devra se montrer hermétique en défensive. S’il concède un but au Santos Laguna, il devra alors en marquer au moins trois pour passer au tour suivant.

Or, lors du duel aller au Mexique, la formation montréalaise a permis à ses adversaires de diriger 26 tirs vers le gardien Sebastian Breza, dont 8 cadrés. La réplique montréalaise s’est limitée à sept tirs tentés, et seulement deux cadrés.

« Nous voulions mettre plus de pression à certains moments durant le match, mais nous n’en avons pas été capables. C’est normal, parce que nous étions à l’extérieur, et c’est aussi une bonne équipe », a affirmé Nancy, lundi en visioconférence.

« Nous savons que si nous marquons un but, nous allons aux tirs de pénalité. L’objectif est de marquer deux buts. L’esprit est toujours le même : lorsque nous jouons un match, nous voulons gagner. Ensuite, selon le match, selon la situation, selon l’allure de la partie, nous allons nous adapter si c’est nécessaire. »

Malgré le spectre de la COVID-19 qui continue de planer, le match aura lieu en présence de spectateurs. Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, on prévoit à l’heure actuelle une foule d’un peu moins de 15 000 personnes.

Kamara, incertain

Depuis le revers contre Santos Laguna, le directeur sportif, Olivier Renard, est allé chercher du renfort sur le plan offensif en embauchant le vétéran attaquant Kei Kamara.

Ce dernier effectuera ainsi un retour dans le giron de la MLS, après y avoir joué son dernier match en 2020 avec le Minnesota United FC.

L’arrivée de Kamara, un vétéran de 37 ans qui a marqué 130 buts en MLS, dont plusieurs contre l’Impact de Montréal, devrait aider une équipe touchée par des absences de joueurs au profil offensif, notamment Mason Toye.

Toutefois, rien ne garantit que Kamara jouera son premier match dans l’uniforme montréalais dès mercredi soir. « J’ai encore demain pour prendre une décision. Il est arrivé hier, c’est son deuxième entraînement avec nous. On va voir un peu où il en est, réfléchir un peu, et après, on verra s’il sera là mardi [NDLR : le match initialement prévu pour mardi a été remis à mercredi en raison des plus récentes prévisions météorologiques] ou plus tard », a répondu Nancy.

Si Nancy a souvent vu Kamara à l’œuvre sur le terrain, il avoue ne pas connaître l’homme. Le processus est en marche.

« Les premières impressions que j’ai, les premières discussions que j’ai eues avec lui sont positives. Il est content d’être là, il a envie d’aider l’équipe, envie de s’adapter à ce que l’on fait, envie de jouer. Je le découvre. C’est positif pour l’instant. Il a l’expérience, il a du charisme aussi. On verra après sur le terrain comment il cadre avec nous. »