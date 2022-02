Les Jeux olympiques, un marathon aussi pour les photographes

Je n’aurais jamais pensé pouvoir réaliser un de mes plus grands rêves professionnels, celui de vivre les Jeux olympiques ! C’est grâce à la confiance de mon employeur, Le Devoir, que j’ai pu me joindre à mon vaillant collègue reporter Éric Desrosiers afin de couvrir en duo les coulisses et les compétitions de cet événement historique, notamment parce que Pékin a accueilli les Jeux d’hiver et d’été.

Jusqu’à la veille, notre départ vers la Chine pouvait être avorté à cause des conditions pandémiques. Durant les semaines précédant les JO, la contagiosité fulgurante du variant Omicron a fait des ravages mondialement. En janvier, les cas positifs de COVID-19 continuaient d’exploser au Québec et j’ai dû, comme je le fais depuis deux ans, redoubler de prudence, non sans stress, composer avec les procédures sanitaires dans l’exercice de mon travail de photojournaliste et surtout, faire d’énormes et douloureux sacrifices en évitant tous contacts rapprochés avec les membres de ma famille. Tous ont compris les règles du jeu : un diagnostic positif aurait compromis ma présence en Chine.

À cela se sont ajoutées l’attente du résultat négatif d’un dernier test PCR, puis finalement l’obtention d’un code vert de la Chine, qui nous garantissait notre départ. Ce fameux code vert, qui nous a vraiment donné l’impression de gagner à la loterie, a été reçu littéralement à quelques heures de notre vol en partance de Montréal vers l’Asie.

Immortaliser des exploits extraordinaires

Couvrir les Jeux comme photographe, c’est un peu comme un marathon. Nous sommes arrivés quelques jours avant leur début afin de comprendre le fonctionnement des transports, des accès aux sites et de se familiariser avec notre nouvel environnement. Couvrir les JO, c’est aussi le privilège de pouvoir immortaliser en images les exploits extraordinaires de nos athlètes canadiens. Il fallait choisir les disciplines sportives quotidiennement, faire parfois des choix difficiles, s’ajuster aux horaires des transports et prévoir du temps pour se rendre aux sites des sports de montagnes, qui étaient à une heure de train rapide et de transit interminable d’autobus.

À cela s’ajoutait le stress de ne pas savoir jusqu’à la dernière minute quelles seraient nos positions photo. Nous étions des centaines de photographes internationaux de journaux, de sites web et d’agences de presse. Ces dernières avaient la priorité et profitaient de meilleures positions stratégiques. Les photographes devaient prévoir arriver plusieurs heures avant le début de la compétition. Un tirage au sort permettait alors de choisir un placement précis. Notre brassard changeait alors pour une autre couleur nous octroyant ce privilège. Les agences de presse avaient par ailleurs les effectifs nécessaires pour offrir une palette diversifiée en photo, avec beaucoup plus de préparation.

Je fus surprise et ravie de constater à quel point l’organisation des Jeux olympiques privilégie et déploie toute une série de mesures et d’informations pertinentes pour mettre en valeur notre couverture photographique, dans la mesure du possible. Les bénévoles chinois ont été d’une gentillesse remarquable et très avenants dans toutes les circonstances. Des documents nous ont été remis avec les positions photo possibles à chaque site de compétition et les lentilles suggérées. Des directeurs photo étaient présents et tentaient du mieux qu’ils pouvaient de nous aiguiller sur les sites de compétition. Il y avait des services de casiers, de nourriture, techniques ainsi que des comptoirs de prêt d’équipements et de réparation représentés par les grandes compagnies de caméra (Nikon, Sony et Canon).

Des regrets

La parité hommes -femmes ? Même constat qu’au Québec. Force est de constater que les femmes photographes sont sous-représentées et font l’objet d’une curiosité de la part des journalistes étrangers…

Enfin, les tests journaliers PCR m’ont un peu affligée chaque matin, comme plusieurs de mes collègues québécois. Mais le plus crève-cœur fut surtout de ne pas pouvoir sortir de la bulle olympique. Nous n’avons pu apprécier la vraie nature de la ville et de ses habitants qu’à travers les vitres des navettes de bus. Qui sait, un jour, je pourrai aller à la rencontre des Chinois pour prendre le pouls de cette population fascinante, de découvrir Pékin sous un autre angle et ce pays magnifique à travers mon objectif.

Est-ce que j’aimerais pouvoir couvrir à nouveau les Jeux olympiques ?

Assurément.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.