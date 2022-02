Des Jeux olympiques déconnectés

On voulait ces Jeux olympiques (JO) coûte que coûte. Et on les a eus. Il y a un an, on aurait cru impossible la tenue d’un événement international de l’ampleur des JO en pleine pandémie mondiale. Et pourtant, on en a eu deux.

Comme le Japon, la Chine en avait fait une affaire d’honneur national, et il était exclu pour elle de ne pas tenir ces Jeux ou même de les reporter. À leur décharge, on n’a pas entendu non plus beaucoup de pays suggérer qu’il en soit autrement. Le degré de difficulté était d’autant plus élevé cette fois-ci que, contrairement au Japon, la Chine poursuivait en même temps une politique « zéro COVID » et que déferlait, au même moment, la vague de son variant le plus contagieux, l’Omicron.

La solution adoptée a été de mettre les Jeux sous cloche de verre, à la manière des bulles sanitaires des Jeux de Tokyo, mais sur les stéroïdes. Cette fois-ci, on n’allait pas être économe de tests COVID avant et pendant les Jeux, le moindre doute allait mener à la mise sur la touche de l’infortuné athlète, et pas question de sortir de la bulle sanitaire olympique, même après deux semaines de quarantaine, ou trois, ou plus, peu importe.

Les Jeux de Pékin se sont ainsi complètement déroulés en vase clos, comme un monde parallèle qui aurait bien pu se trouver dans n’importe quel autre pays, même sur une autre planète. Les quelques centaines de spectateurs chinois admis à chaque compétition et triés sur le volet ne servaient qu’à meubler un peu le décor pour la télévision.

Parlant du petit écran, cela fait longtemps que les grands événements sportifs ne sont plus d’abord et avant tout conçus pour les spectateurs sur place, ni même pour la population du pays hôte, mais pour le public des grands réseaux de télévision, particulièrement américains. Cela explique pourquoi, en Chine, plusieurs épreuves importantes se sont tenues aussi tôt ou aussi tard dans la journée, ce qui a renforcé la désagréable impression de n’être que sur un immense plateau de télévision produisant un spectacle destiné à un monde éloigné.

Le meilleur comme le pire

Les téléspectateurs ont pu assister au meilleur comme au pire de ce que peut offrir le grand rendez-vous sportif. Comme toujours, chacun a surtout été attentif à ce qui arrivait à ses propres athlètes.

Contente dans son petit univers, la Ligue nationale de hockey a choisi, cette année encore, de bouder l’événement, qui vaut à son sport les meilleures cotes d’écoute, y compris dans le marché américain, qu’elle prétend convoiter. Les Canadiens ont ainsi eu plus de temps et d’attention à consacrer à d’autres sportifs, à commencer par leurs joueuses de hockey, qui ont survolé le tournoi féminin. Ils ont été témoins également des exploits des patineurs de vitesse Isabelle Weidemann et Steven Dubois, repartis chacun avec la collection complète des médailles, des surfeurs des neiges Maxence Parrot et Eliot Grondin ou encore d’une autre patineuse longue piste, Ivanie Blondin. Ils ont fait la connaissance d’une belle et rafraîchissante génération montante en ski acrobatique. Ils ont vu le « vieux » Charles Hamelin, 37 ans, remporter sa sixième médaille olympique en cinq Jeux. Ils ont pu constater la classe et la maturité du patineur Laurent Dubreuil dans la défaite, avant qu’il ne soit finalement récompensé. Et ils ont pu se réjouir de la revanche prise par les Montréalais d’adoption, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, sur leur cruelle deuxième place à Pyeongchang.

Ils auront peut-être aussi vu passer d’autres exploits et d’autres drames, comme la domination de la superpuissance hivernale norvégienne, même avec seulement 5,5 millions d’habitants, ou les cinq (sic) médailles remportées par le biathlète français Qu entin Fillon Maillet, ou encore l’extraordinaire persévérance de la grande championne américaine de ski Mikaela Shiffrin, en dépit de ses déboires répétés en piste et de la pluie d’insultes dont elle a fait l’objet sur les médias sociaux.

Comme une maladie honteuse dont on n’arriverait pas à se débarrasser, une autre histoire de dopage est venue hanter les Jeux. L’affaire impliquait encore la Russie et a encore donné lieu à une réponse bancale des autorités du sport, mais cette fois, la coupable, ou plutôt la victime, était une adolescente de 15 ans. Athlète surdouée sacrifiée au champ d’honneur de la vanité des nations, Kamila Valieva s’est écrasée en flammes et en pleurs, seule au milieu de la glace, lâchée par son propre entourage, censé la protéger.

Dans la même veine, et comme il fallait s’y attendre, on n’a plus entendu parler du sort des Ouïgours et des Kazakhs du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, aussitôt passé le boycottage diplomatique de la cérémonie d’ouverture par quelques pays occidentaux, dont les États-Unis et le Canada. Et ce n’est pas parce que le message de ces derniers a finalement été entendu, la porte-parole du comité organisateur des Jeux de Pékin, Yan Jiarong, répétant, jeudi dernier, que les accusations de violation des droits de la personne contre la Chine « reposent en grande partie sur des mensonges ».

« Nous avons été en contact avec [le comité organisateur] immédiatement après cette conférence de presse […] et avons réaffirmé » l’importance de « rester politiquement neutre, comme l’exige la Charte olympique », a répondu le lendemain le président du Comité international olympique, Thomas Bach. Sans blague !

Des Jeux d’hiver sans neige

Les hôtes chinois avaient plutôt envie qu’on reconnaisse qu’ils étaient parvenus à tenir des Jeux sans véritable éclosion de COVID-19 à l’intérieur ni transmission du virus à l’extérieur. Ils ont également su démontrer qu’ils pouvaient convertir les magnifiques stades qu’ils s’étaient donnés pour les Jeux d’été de 2008 en excellentes installations pour les Jeux d’hiver, à l’exemple du « cube d’eau » des épreuves de natation transformé en « cube de glace » pour le curling. Ils se félicitent également d’avoir appris, en quelques années seulement, à 300 millions de Chinois à aimer et à pratiquer les sports d’hiver.

On rapporte que, pour les quelque 2800 athlètes de 91 délégations venus en Chine, ces Jeux de Pékin, bien que pareils à nul autre auparavant, ont été aussi riches sur les plans sportif et humain qu’ils pouvaient l’espérer. On répète que, pour tout l’or du monde, ils n’auraient pas voulu les rater et qu’ils sont heureux que l’on ait rendu ce rêve d’une vie possible.

C’est sûrement vrai. Les athlètes avaient aussi dit la même chose à la fin de l’édition de Tokyo. Dans ce cas-ci, il y avait quand même lieu de s’interroger sur la logique sportive, nationaliste et commerciale de tenir coûte que coûte des Jeux olympiques en pleine pandémie ainsi dans la chaleur étouffante des étés japonais.

Cet entêtement à tenir un événement envers et contre le climat et l’environnement local s’est répété, mais à l’inverse, six mois plus tard en Chine, alors qu’en dépit du froid mordant dans les montagnes arides, la seule neige de ces Jeux d’hiver a longtemps été 100 % artificielle et ne couvrait que les étroites bandes où devaient passer les athlètes avec leurs skis. Il était difficile de ne pas voir dans cette image frappante un autre exemple de déconnexion entre ces Jeux et la réalité.

Une averse de neige, tout aussi inhabituelle que providentielle, est heureusement venue sauver les apparences en cours de route, et recouvrir toutes ces questions d’un beau drap blanc. Jusqu’à ce qu’elle fonde du moins.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.