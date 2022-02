Justin Kripps offre une dernière médaille au Canada

Le Canadien Justin Kripps savait déjà ce que c’était que de monter sur un podium olympique. Mais pas ses coéquipiers et il voulait partager cette expérience avec eux.

Cela a été un élément de motivation pour Kripps, qui a guidé son équipage à une médaille de bronze en bobsleigh à quatre lors de la dernière journée des Jeux de Pékin — la dernière du Canada.

Kripps, âgé de 35 ans, médaillé d’or en bobsleigh à deux aux Jeux de Pyeongchang en 2018, a décroché la troisième place, six centièmes de seconde devant l’équipage allemand de Christoph Hafer.

Il s’agissait d’une première médaille olympique pour le Britanno-Colombien Ryan Sommer, l’Ontarien Cam Stones et le Saskatchewanais Ben Coakwell.

« Cela représente beaucoup pour moi d’avoir ces trois gars dans le bob avec moi, et maintenant ils sont médaillés olympiques », a déclaré Kripps, de Summerland, en Colombie-Britannique.

« Je suis arrivé à ces Jeux avec une médaille olympique, et cette équipe qui a travaillé fort depuis quatre ans, nous avons été ensemble depuis quatre ans, et que tout ça se termine avec une médaille olympique, c’est tout simplement incroyable. »

Kripps a compilé un temps combiné de trois minutes 55,09 secondes au Centre national de glisse de Yanqing, loin derrière les médaillés d’or et d’argent d’Allemagne.

Les Canadiens étaient troisièmes après les deux premières manches, samedi. Ils ont commencé la quatrième manche avec une mince avance devant Hafer et se sont accrochés au podium.

« Lorsque vous franchissez la ligne d’arrivée, tout d’un coup, vous vous rendez compte de la pression qu’il y avait, a noté Kripps. Donc, c’est incroyable de l’avoir accompli. »

L’Albertain Chris Spring a terminé neuvième au classement général.

Cette médaille de bronze était la deuxième médaille du Canada en bobsleigh aux Jeux — Christine de Bruin a remporté la médaille de bronze au monobob.

Préparation perturbée

Il s’agissait de la 26e médaille du Canada à Pékin, concluant des Jeux olympiques hors du commun fortement influencés par la pandémie de COVID-19, tant pendant l’événement que dans les mois qui les ont précédés.

Ces 26 médailles — quatre d’or, huit d’argent et 14 de bronze — permettent au Canada de terminer au quatrième rang pour le total des médailles derrière la Norvège (37), la Russie (32) et l’Allemagne (27).

Les quatre médailles d’or du Canada constituent toutefois le plus faible total depuis Lillehammer en 1994.

« Ne fermons pas les yeux sur le fait que ces deux dernières années ont été difficiles pour Équipe-Canada, qui, selon moi, a dû composer avec les protocoles COVID les plus restrictifs de tous les pays », a analysé David Shoemaker, directeur général du Comité olympique canadien.

Trois des 26 médailles du Canada ont été remportées par Isabelle Weidemann, la porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture.

La patineuse de vitesse longue piste a remporté la série complète de médailles à Pékin, dont la toute première médaille du pays aux Jeux : le bronze au 3000 mètres dames.

L’Ottavienne de 26 ans a enchaîné avec l’argent au 5000 mètres. Elle a terminé avec l’or dans la poursuite par équipes aux côtés de ses coéquipières Ivanie Blondin et Valérie Maltais.

Elle ne pouvait demander mieux que de conclure ses Jeux à la tête de la délégation canadienne au Nid d’oiseau.

« Ce n’est pas quelque chose que j’ai même envisagé, a affirmé Weidemann au sujet de l’honneur d’agir comme porte-drapeau. Ces Jeux ont été tellement incroyables. Et j’ai l’impression qu’il s’ajoute quelque chose à chaque jour et je n’ai pas tout à fait assimilé tout ça. Je suis à court de mots et d’émotions. »

« J’ai vraiment hâte de rentrer chez moi et de réfléchir à tout ce qui s’est passé. »

Autrement, la dernière journée a été plutôt calme pour le Canada.

Cendrine Browne, de Saint-Jérôme, a terminé 16e au 30 kilomètre départ groupé de ski de fond, la deuxième meilleure performance du pays dans cette épreuve aux Olympiques.

La fondeuse de 28 ans était à une position d’égaler la détentrice du record canadien Sara Renner, qui avait fini 15e au départ groupé aux Jeux de Vancouver en 2010.

« C’est ma meilleure performance à vie et l’un des meilleurs résultats canadiens. Je suis sans voix », a mentionné Browne.

Sa compatriote Katherine Stewart-Jones, de Chelsea, a quant à elle égalé ce qui est maintenant la troisième meilleure marque canadienne sur cette distance en terminant 30e.

Dahria Beatty, de Whitehorse, a terminé 39e. Laura Leclair de Chelsea a pris le 51e rang.

Plus tôt, au Centre national de ski alpin de Yanqing, l’équipe canadienne de ski n’a pas réussi à rivaliser pour une médaille dans l’épreuve parallèle par équipes mixtes.

Erin Mielzynski, Erik Read, Cassidy Gray et Trevor Philp ont perdu contre la Slovaquie en huitièmes de finale.