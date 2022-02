Les Jeux de Pékin vus de l’intérieur

Les Jeux de Pékin n’étaient pas comme les autres, mais les athlètes y étaient préparés. Ils y ont toutefois aussi trouvé les mêmes angoisses, joies, tristesses et camaraderies que les autres fois. Croyez-en leurs mentors.

C’est le plus loin qu’on parviendra à aller dans le Village olympique de Pékin. À 100 mètres de nous, de l’autre côté de la place des Drapeaux se dresse la tour à appartements de couleur bronze d’une quinzaine d’étages qu’occupent entièrement les athlètes canadiens basés dans la capitale chinoise. Maxime Dufour-Lapointe vient à notre rencontre.

Contrairement à ses sœurs qui étaient encore, cette fois-ci, de la compétition de ski de bosses, leur aînée a accroché ses planches depuis les Jeux de Sotchi et était à ceux de Pékin comme mentore auprès des athlètes canadiens, à l’instar de cinq autres anciens athlètes olympiques. « Ça ne vient pas avec une description de tâche, dit la jeune femme de 33 ans aux couleurs, des pieds à la tête, comme il se doit, de l’équipe canadienne. Dans mon cas, cela va de toute sorte de petites choses utiles, comme aider les athlètes à trouver du papier de toilette, mais aussi à assurer auprès d’eux une présence pour les écouter, partager mon expérience, les rassurer, les consoler. Leur dire parfois, parce que tu l’as déjà vécu toi-même : “Ben oui, aujourd’hui ta vie, c’est un peu de la m… Mais demain, tu verras, ça ira mieux.” »

Maxime Lapointe-Dufour est responsable notamment d’un salon où les athlètes peuvent venir se détendre lorsqu’ils ne sont pas en compétition ou à la cafétéria et qu’ils n’ont pas envie de rester dans leur chambre. « Je me vois comme l’organisatrice d’une fête à la maison. Chaque jour, il y a un petit quelque chose de spécial de prévu pour que les athlètes s’y sentent chez eux, qu’ils y soient bien, parce que lorsqu’on est bien, on est meilleur. »

Des bulles dans une bulle

Contrairement à d’autres Jeux, les règles sanitaires ne permettent pas de sortir des sites des compétitions ou de ses quartiers au Village olympique, ni même vraiment de se mêler aux athlètes des autres pays, constate Geneviève Saumur. Cette ancienne nageuse est elle aussi mentore auprès des athlètes canadiens, mais dans son cas, au site de compétition de Zhangjiakou, à 200 kilomètres au nord-ouest de la capitale chinoise, où se déroulaient entre autres les épreuves de ski acrobatique, de surf des neiges, de ski de fond et de saut à ski.

« C’est toujours beaucoup de pression de participer aux Jeux olympiques, mais c’est fou l’effort, non seulement physique, mais aussi mental et logistique que les athlètes ont dû déployer avant de venir ici, rappelle l’athlète qui était elle aussi des Jeux de Pékin, mais d’été, en 2008. Le simple fait d’être parvenus à entrer en Chine leur a enlevé un poids énorme. Je les ai trouvés, depuis, étonnamment sereins en dépit des nombreuses contraintes sanitaires. En 2008, la cafétéria était vraiment un lieu où l’on pouvait échanger avec les athlètes d’autres pays, mais ici, les interactions sont moins naturelles et pas vraiment encouragées. Chacun doit manger dans son petit cubicule et reste autant que possible avec les membres de sa propre équipe. »

Mais les athlètes ne semblent pas trop en faire de cas, constate l’ancienne nageuse de 34 ans. « Il faut dire que ça fait deux ans qu’ils vivent à l’ère de la pandémie, qu’ils savent que ça allait être cela ici et qu’ils s’y préparent. »

Les athlètes ne sont pas tellement différents, à ce chapitre, du reste de la population, note Maxime Dufour-Lapointe. « Même à la maison, on a eu moins la chance de se mêler à notre propre famille et à nos amis. C’est comme ça. Tout le monde est déjà juste reconnaissant de pouvoir être ici malgré la pandémie mondiale. Et puis, ceux pour qui c’est la première expérience olympique ne savent pas vraiment ce qu’ils manquent, et les autres se disent que c’est moins grave parce qu’ils l’ont déjà vécu. »

En plus d’une démonstration d’exploits sportifs incroyables, les Jeux sont une expérience humaine dans laquelle des individus vivent des montagnes russes d’émotions, de défis, de succès et de déceptions.

Ayant goûté au rugissement de la foule et au tonnerre d’encouragements et d’applaudissements aux Jeux de Pékin en 2008, Geneviève Saumur a aussi été frappée par le silence qui règne aujourd’hui pendant certaines compétitions, faute d’un public suffisant. L’absence des proches et amis a sans doute pesé aussi sur les athlètes même si l’on a finalement trouvé une façon de remplacer les appareils électroniques qu’ils ont dû laisser à la maison par crainte des pirates informatiques afin qu’ils puissent garder contact à distance avec la maison.

L’expérience humaine

En contrepartie, l’ancienne nageuse olympique a été frappée par le côté extraordinairement chaleureux et humain des relations entre tous les athlètes dont elle avait la charge. « C’est une belle bande avec véritablement un esprit de famille », rapporte-t-elle. Une grande camaraderie qui n’était pas possible durant ses propres Jeux de Pékin parce qu’il y avait tellement d’athlètes occupés chacun à leurs affaires.

Geneviève Saumur dit avoir été très impressionnée aussi par les exploits accomplis par ces athlètes des neiges. « Je ne crois pas que la télévision rende bien ce que c’est d’avoir à compétitionner dans le froid, la neige et le vent. En natation, on doit parfois composer avec des variations de quelques degrés seulement. Eux, ils doivent exceller dans des conditions tellement variables et extrêmes, je ne sais pas comment ils font », s’exclame celle qui se faisait un point d’honneur d’accueillir dans son propre salon des athlètes canadiens avec du chocolat chaud.

« Ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c’est que la magie des Jeux olympiques a quand même opéré, dit Maxime Dufour-Lapointe. En plus d’une démonstration d’exploits sportifs incroyables, les Jeux sont une expérience humaine dans laquelle des individus vivent des montagnes russes d’émotions, de défis, de succès et de déceptions. Cette fois-ci, il y a peut-être eu un peu moins de distractions pour les athlètes, mais ce n’est peut-être pas seulement une mauvaise chose. Ils se sont montrés vraiment soudés ensemble. C’était beau à voir. »

« En fin de compte, poursuit-elle, chacun des Jeux a sa propre histoire, sa propre dynamique. Ces Jeux de Pékin n’ont pas été comme les autres. C’est vrai. Mais cela nous a forcés à trouver d’autres façons de faire. Et qui sait, on y aura peut-être découvert les avantages de faire certaines choses autrement qu’on aura envie de reprendre les prochaines fois. »

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat- Le Devoir .