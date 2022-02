Dubreuil se reprend de belle façon avec l’argent au 1000 m

Laurent Dubreuil l’a finalement, sa médaille olympique.

Une semaine après avoir vécu une amère déception au 500 mètres où il n’est pas parvenu à confirmer son statut de favori à son épreuve de prédilection en échouant au pied du podium, le Laurent Dubreuil s’est bien repris en remportant la médaille d’argent au 1000 m.

Cette performance a couronné une journée productive pour le Canada, qui a ajouté quatre médailles à son palmarès pour porter son total à 24 (4-7-13).

Plus tôt dans la journée, Cassie Sharpe et Rachael Karker ont offert au Canada un doublé à l’épreuve féminine de demi-lune en ski acrobatique.

Sharpe, la championne olympique en titre, a mérité la médaille d’argent devant son amie et coéquipière Karker.

Les deux Canadiennes n’ont pas réussi à égaler la performance de la jeune sensation Chinoise Eileen Gu, qui a décroché l’or, sa troisième médaille de ces Jeux.

Au Cube de glace, le Canada a vaincu l’Américain John Shuster 8-5 pour glaner la médaille de bronze, au lendemain d’une défaite en demi-finale face au Suédois Niklas Edin.

Une belle surprise

Patinant dans la dernière paire, Dubreuil, âgé de 29 ans, a réalisé un départ explosif et il est parvenu à maintenir un bon rythme pour franchir l’arrivée à 40 dixièmes de seconde du vainqueur, le Néerlandais Thomas Krol.

« Aujourd’hui mon départ était encore mieux que d’habitude, mon premier tour aussi, a analysé Dubreuil après sa course. J’ai ensuite été capable de garder ma technique pour rester sur le podium. »

Il a reconnu qu’il a eu du mal à tourner la page après son 500 m.

« Honnêtement, ç’a été une semaine difficile. Mon but au 500 m n’était pas seulement de gagner une médaille, mais de gagner la course. […] Ç’a été difficile pas d’accepter, mais de réaliser que je n’avais pas été capable (de le faire).

« Au 1000 m, je me disais que si je suis capable de faire une bonne course, de patiner plus léger qu’au 500 m, d’avoir une meilleure exécution et de garder ma technique à la fin, ça va peut-être être assez. Et contrairement au 500 m, je n’avais aucune attente. »

La formule a fonctionné à merveille et il en a été récompensé.

Un exemple de résilience

Sharpe, quant à elle, a décrit l’épouvantable blessure et le rétablissement qui a suivi comme un aller-retour en enfer.

La Britanno-Colombienne de 29 ans avait remporté la médaille d’or aux Jeux de Pyeongchang, en 2018, et elle devait défendre sa couronne olympique lorsqu’elle s’est fracturé le fémur et s’est déchiré des ligaments du genou gauche lors d’une chute aux X Games, en janvier 2021.

Une chirurgie reconstructive, suivie de neuf mois de rééducation physique et de seulement quatre mois de ski, a porté leurs fruits pour Sharpe. Elle a mis la main sur la médaille d’argent.

« D’arriver à ces Jeux après avoir été à l’écart pendant neuf mois, je savais que ça prendrait beaucoup pour être sur le podium, a affirmé Sharpe. C’est incroyablement spécial. Je suis très fière de moi et je suis simplement reconnaissante d’avoir rassemblé toutes les pièces du casse-tête aujourd’hui. »

Par ailleurs, un quatuor de skieurs canadiens n’a pas été à la hauteur des attentes en ski cross.

L’Albertain Brady Leman, champion en titre, s’en est approché le plus. Le skieur de 35 ans a perdu en demi-finale avant de terminer deuxième de la petite finale pour la sixième place au classement général.

Leman avait remporté l’or en ski cross à Pyeongchang en 2018.

« J’aurais adoré enchaîner avec une médaille ou gagner à nouveau, mais je suis vraiment fier de cette course, a-t-il réagi. Les deux dernières années ont été si difficiles, avec tant de blessures et des obstacles, et il y a eu tellement de moments où je ne pensais pas avoir une chance de défendre cette médaille et je l’ai fait. »

Le Canada était largement favori pour monter sur le podium de cet événement.

Le Britanno-Colombien Reece Howden avait remporté le Globe de cristal pour la saison 2020-21. Le Torontois Kevin Drury avait enlevé le Globe de cristal la saison précédente. Et l’Ottavien Jared Schmidt avait gagné le bronze à deux épreuves de la Coupe du monde l’an dernier. Ils ont été éliminés dès les quarts de finale.

Gushue sauve la mise

L’honneur du Canada en curling est sauf. Brad Gushue a eu raison de l’Américain John Shuster 8-5 pour s’assurer la médaille de bronze au Cube de glace.

Les Canadiens ont marqué deux points au huitième bout et en ont volé deux autres au neuvième pour revenir de l’arrière et signer la victoire.

« Je pense que notre équipe s’est battue et qu’elle a persévéré pour ressortir avec la médaille de bronze, a observé Gushue. Il était clair pour chaque partisan de curling que nous n’étions pas à notre meilleur cette semaine. Je suis très fier d’être sur le podium. »

Pour Gushue et son coéquipier Mark Nichols, il s’agit d’une deuxième médaille olympique après celle en or remportée à Turin en 2006.