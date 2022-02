Le Canada se couvre d’or en hockey féminin

Marie-Philip Poulin, qui d’autres, a sonné la charge et le Canada a retrouvé son trône olympique.

Poulin a inscrit deux buts et une aide, Ann-Renée Desbiens a stoppé 38 tirs et le Canada a défait les États-Unis 3-2 lors de la finale de hockey féminin aux Jeux olympiques de Pékin, jeudi.

Les Canadiennes ont ainsi vengé le revers encaissé en fusillade face aux Américaines en finale quatre ans plus tôt. Cette défaite avait mis fin à la séquence de quatre médailles d’or du Canada aux Olympiques.

Sarah Nurse a amassé un but et une aide et a fracassé le record établi par Hayley Wickenheiser en 2010 à Vancouver avec 18 points au cours d’un tournoi olympique.

Pour sa part, Poulin a maintenant inscrit sept buts en quatre finales olympiques. Poulin, capitaine de la formation canadienne, a maintenant trois médailles d’or et une d’argent à son palmarès, tout comme sa coéquipière Rebecca Johnston.



Photo: Matt Slocum The Associated Press

Hilary Knight et Amanda Kessel ont généré l’offensive des Américaines. Alex Cavallini a stoppé 18 tirs.

C’était la sixième fois en sept tournois olympiques de hockey féminin que le Canada et les États-Unis croisaient le fer en finale. Les Canadiennes ont l’avantage 4-2.

La Finlande a obtenu le bronze grâce à une victoire de 4-0 contre la Suisse, mercredi soir.

Plus de détails suivront.