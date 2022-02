Toutes les Canadiennes en lice se classent pour la finale en demi-lune

Les quatre Canadiennes se sont classées parmi les huit premières en vue des huitièmes de finale de la compétition de ski cross des Jeux olympiques de Pékin, jeudi.

Hannah Schmidt, Maelle Thomspon, la Québécoise Brittany Phelan et Courtney Hoffos ont respectivement signé le quatrième, cinquième, septième et huitième temps de la séance.

Les rondes éliminatoires auront lieu plus tard jeudi.

Un peu plus tôt jeudi, les trois Canadiennes en lice à l’épreuve de demi-lune en ski acrobatique, jeudi, ont confirmé leur place pour la finale.

Rachael Karker, Cassie Sharpe et Amy Fraser ont terminé dans le top-12 après deux descentes. Karker s’est démarquée avec deux descentes payantes, chacune d’entre-t-elle, lui aurait permis de prendre le second rang des qualifications.

Sharpe et Fraser ont conclu respectivement au 6e et 11e échelon.

Aussi au programme jeudi, le quatuor masculin de curling du Canada a été défait 5-2 par celui du Royaume-Uni, mais s’est qualifié pour les demi-finales.

L’unifolié (5-4) a pris le troisième rang et croisera le fer avec la Suède (7-2) en demi-finale. Lors du duel entre les deux nations dans la phase de qualification, la Suède avait gagné 7-4.

Le Royaume-Uni, mené par le vétéran écossais Bruce Mouat, a inscrit deux points dès le premier bout.

L’équipe de Brad Gushue a nivelé la marque au second bout, mais n’a plus engrangé de point par la suite. Le Royaume-Uni a inscrit un point au quatrième bout et a volé un point lors du sixième et huitième bout.

Également, l’Ontarienne Roni Remme n’a pas conclu sa descente lors du combiné alpin et est donc exclue de la seconde partie du parcours, le slalom.

Après un départ canon, elle a chuté après le second passage intermédiaire, ce qui signe la fin de ses Jeux olympiques.