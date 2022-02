Ben Chiarot est convoité sur le marché des transactions, affirme Kent Hughes

Kent Hughes écoutera attentivement les offres de ses homologues de la LNH pour certains joueurs du Canadien de Montréal d’ici la date limite des transactions dans la ligue, le 21 mars. Il a toutefois prévenu que celles-ci se réaliseront seulement si les conditions gagnantes sont réunies.

Le directeur général du Bleu-blanc-rouge a rencontré les membres des médias mercredi, deux jours après avoir échangé l’attaquant Tyler Toffoli aux Flames de Calgary.

Une transaction qui a été interprétée par plusieurs comme étant le signal d’une reconstruction. Hughes n’a toutefois pas voulu apposer une étiquette sur le plan qu’il s’apprête à mettre en chantier au cours des prochaines semaines.

« Tout le monde veut utiliser un mot pour décrire ce qu’on veut faire. En ce moment, nous sommes en dernière place dans la LNH. On veut améliorer l’équipe, on veut construire une équipe capable de gagner d’une année à l’autre. Est-ce que les transactions qui ont été faites et celles qui vont être faites sont dans l’objectif de participer à la finale (de la Coupe Stanley) l’an prochain ? Non. On veut construire une équipe capable de gagner à long terme », a d’abord mentionné Hughes en visioconférence mercredi matin.

Le Montréalais âgé de 52 ans, qui a succédé à Marc Bergevin le 18 janvier, a cependant prévenu qu’il n’effectuera pas des transactions simplement pour plaire à la base partisane de l’équipe.

« Si des équipes nous contactent et qu’elles nous présentent des offres qu’on ne peut refuser, alors on effectuera cinq transactions. Mais présentement notre plan n’est pas d’échanger cinq joueurs », a assuré Hughes.

Avenir incertain pour Petry et Chiarot

C’est dans ce contexte que Hughes a abordé les cas des défenseurs Ben Chiarot et Jeff Petry, deux joueurs qui font l’objet de nombreuses rumeurs de transaction depuis quelques semaines déjà. Si Chiarot semble ne plus cadrer dans les plans du Tricolore, c’est beaucoup moins clair dans le cas de Petry.

« Je ne sais pas (si Chiarot sera échangé d’ici cinq ou sept jours). Samedi, je n’envisageais pas d’échanger Tyler (Toffoli) lundi, et pourtant ça s’est produit. Nous avons discuté avec plusieurs équipes, et celles-ci ont de toute évidence identifié de bons joueurs dont les contrats arrivent bientôt à échéance — que ce soit Chiarot pour nous, John Klingberg avec les Stars de Dallas ou un autre joueur —, mais ça reste difficile à prévoir. »

Dans le cas de Petry, cependant, il semble que son contrat actuel de quatre ans et 25 millions $US ratifié en septembre 2020 soit un obstacle à la conclusion d’une transaction.

« Dans le cas de Jeff, si nous sommes en mesure d’élaborer une transaction qui fonctionnera pour nous et pour l’autre équipe, alors on va la conclure, mais ça doit fonctionner. Présentement, il reste trois années au contrat de Jeff, et on croit toujours qu’il peut aider notre équipe et qu’on peut le remettre sur le droit chemin. Donc, si l’échange est là, on va le faire, sinon on va attendre », a résumé l’ex-agent de joueurs.

Hughes tenait à Heineman et convoite Harris

Hughes est également revenu sur les motifs qui l’ont poussé à compléter la transaction qui a envoyé Toffoli aux Flames lundi, même si plusieurs joueurs le considéraient comme étant l’un des vétérans les plus respectés dans le vestiaire.

« Nous ne l’avions pas nécessairement identifié parmi les joueurs à échanger. On a eu de nombreuses discussions avec des équipes au cours des dernières semaines, et Tyler intéressait certaines d’entre elles. La transaction a été faite parce qu’on croit que c’est une bonne décision pour l’avenir de notre équipe », a-t-il expliqué.

Le directeur général du Canadien voulait un choix de 1er tour et il tenait absolument à acquérir Emil Heineman, un choix de 2e tour des Panthers de la Floride en 2020. Selon Hughes, Heineman est un bel espoir, même s’il a déjà été échangé deux fois depuis le début de sa carrière et qu’il ne possède toujours pas de contrat professionnel.

« Tout d’abord, il a déjà deux années de développement de complétées (depuis qu’il a été repêché). Nous adorons sa vitesse — nous voulons améliorer la vitesse de notre équipe, même si ce n’est pas le seul aspect sur lequel nous voulons nous concentrer —, son agressivité et son caractère », a-t-il dit à propos du Suédois âgé de 20 ans.

Parmi les autres joueurs qui pourraient éventuellement se greffer à la formation se trouve le défenseur américain Jordan Harris, un espoir de l’organisation qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation dès le mois d’août. Hughes semble déterminé à voir le choix de troisième tour du Canadien au repêchage de la LNH en 2018, 71e au total, s’entendre avec l’équipe.

« Les discussions avec Jordan, ses agents et sa famille continuent. Je l’ai rencontré pendant la pause du match des étoiles, et je lui ai parlé de nouveau hier (mardi). Les discussions se poursuivent, et c’est clair que je lui ai communiqué notre intérêt de le mettre sous contrat dès que la saison se terminera », a admis Hughes.

Par ailleurs, il a indiqué qu’il avait pris des nouvelles de Carey Price pour la dernière fois dimanche dernier, et qu’il avait toujours espoir de le voir effectuer un retour au jeu cette saison.

Le réseau TVA Sport a également rapporté avoir observé Nick Bobrov dans l’entourage de Hughes ces derniers jours.

Bobrov est un ancien directeur du recrutement européen des Rangers qui travaillait sous Jeff Gorton à New York, mais qui avait été remercié par Chris Drury en mai 2021.

« On lui a parlé dernièrement », a admis Hughes, sans en dire davantage.