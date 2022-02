Une descente en traîneau à 140 km/h

On dirait une valse, mais le pilote danse seul et au ralenti. Debout en haut du parcours dans sa combinaison moulante et son casque noir en attendant le départ, il se berce doucement de gauche à droite, les yeux fermés et les mains agrippées aux poignées de câbles de direction imaginaires. Il dévale dans sa tête la piste de 1,6 km, négociant chacun de ses 16 virages en évitant de toucher les côtés qui lui feraient perdre de la vitesse.

« La piste aux Jeux de Pékin n’est pas dangereuse comme peuvent l’être celle de Whistler [en Colombie-Britannique] ou certaines pistes en Allemagne, expliquait l’ancien joueur professionnel de football, Samuel Giguère, quelques jours avant de partir pour la Chine, où il fera partie de l’une des trois équipes canadiennes de bobsleigh à quatre. Elle est toutefois très technique, surtout dans les premiers virages, où on va moins vite, et en fin de parcours, où parfois ça remonte, ce qui, dans les deux cas, s’avère très coûteux si tu commets une erreur et que tu perds de la vitesse. »

L’athlète de 36 ans de Sainte-Anne-des-Lacs a attendu longtemps avant de réaliser son rêve olympique. Arrivé dans l’équipe canadienne de bobsleigh en même temps que sa carrière s’amorçait dans la Ligue canadienne de football, l’ancien receveur de passes, notamment des Alouettes de Montréal, s’est tout de suite vu demander par la première de mettre sa carrière de football sur pause pendant au moins un an s’il voulait faire partie de l’aventure des Jeux de Sotchi en 2014. « C’est quelque chose que je n’étais pas prêt à faire », se remémore-t-il. Aux Jeux suivants, tout allait bien jusqu’à ce qu’il se blesse seulement un mois avant de partir pour Pyeongchang et qu’on le rétrograde comme substitut. Mais cette fois est la bonne. « Ça fait longtemps que je poursuivais cet objectif-là et je suis content de le faire avec des coéquipiers que j’affectionne beaucoup. »

Dans l’équipage piloté par Christopher Spring, un Canadien d’origine australienne qui en est à sa 4e participation à des Jeux, Samuel Giguère sera le quatrième freineur, c’est-à-dire celui qui pousse le traîneau et y saute en dernier au départ, et le seul qui a véritablement la tâche de freiner le bolide à la fin du parcours. « Les courses se gagnent avec trois choses d’importance égale : un bon départ, un bon pilote et un bon équipement. » La première manche aura lieu samedi matin à Pékin (à partir de 20 h 30 vendredi soir, heure de l’Est).



Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Le départ

Au départ, les bobeurs ont, tout au plus, cinq secondes pour lancer leurs traîneaux, sauter à l’intérieur et s’y caler. « À 213 kg, c’est assez lourd à faire décoller, mais ça devient très vite difficile à suivre », explique Samuel Giguère.

Le jour du passage du Devoir au Centre national des sports de glisse de Yanqing, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Pékin, les équipages masculins de bobsleigh à deux et les pilotes de la nouvelle épreuve féminine de bobsleigh individuel (monobob) étaient à l’entraînement. Au départ, les chaussures de course cloutées des colosses rugissants faisaient sur la glace le bruit de souliers à claquettes.

Après quelques dizaines de mètres de poussée, leur traîneau va déjà à environ 40 km/h et l’équipage ne peut plus compter que sur la gravité et la maîtrise de leur pilote pour arriver en bas le plus vite possible.

Le pilotage

Tout au long de la piste de 121 mètres de dénivelé, on pouvait croiser des pilotes et leurs entraîneurs en train d’analyser le parcours, de discuter des meilleures trajectoires à suivre et de repérer les pièges à éviter. Toutes les deux minutes environ passait en trombe un bolide dans un bruit sourd et les claquements métalliques d’un wagon de vieille montagne russe.

« Tu ne pilotes pas pour la courbe dans laquelle tu es — tout va trop vite —, mais pour la prochaine qui s’en vient », explique Michael Kuonen, un pilote substitut de l’équipe suisse avec lequel on regarde passer les bobsleighs au milieu de l’hallucinante spirale qui leur fait faire un virage de 180 degrés presque à la verticale. « C’est tout sauf une descente tranquille. Ça secoue beaucoup. Certaines pistes sont tellement mauvaises qu’on a parfois du mal à bien voir devant et qu’on finit la descente avec un mal de tête », dit-il.

Samuel Giguère, de son côté, ne verra rien. La tête penchée dans l’habitacle pour assurer le meilleur aérodynamisme possible, il essaiera de rester le plus aligné et immobile possible pour éviter de déséquilibrer le traîneau. « On force beaucoup et c’est loin d’être confortable. Premièrement, il n’y a pas de siège à l’intérieur ni de coussin protecteur, rien de mou. Ce n’est que du métal, du carbone et du graphite. Et puis, disons que ça brasse pas mal quand on enchaîne des virages serrés à 140 km/h. »



Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

L’équipement

Comme en course automobile, toutes les équipes ne se battent pas à armes égales, explique le Québécois. « Comme en Formule 1, sans bon équipement, il est impossible de penser au podium. »

Les bons traîneaux coûtent en moyenne 100 000 euros chacun (plus de 144 000 dollars), et ils doivent venir aussi avec de bons systèmes de suspension et de patins. Ils sont généralement conçus par des compagnies automobiles ou aéronautiques — ou par des sous-traitants — qui disposent de la meilleure expertise en matière d’aérodynamisme, ainsi que des moyens technologiques nécessaires, comme des souffleries et des simulateurs.

« En ce moment, ce sont les Allemands qui disposent des meilleurs bobsleighs. Ils sont conçus par une société paragouvernementale », indique Samuel Giguère.

Le pilote suisse, Michael Kuonen, confirme et va plus loin. « Avec leurs bobsleighs, les pilotes allemands peuvent se permettre de petites erreurs qui leur coûteraient normalement la victoire et gagner quand même. »

Les équipages canadiens pourront tout de même se défendre, assure Samuel Giguère. « Nous sommes chanceux, nous avons les ressources financières et les contacts pour avoir accès à du très bon équipement. On pourra rivaliser avec les meilleurs. »

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir