Les hockeyeurs canadiens s’avouent vaincus en quarts de finale par les Suédois

Le Canada va revenir des Jeux olympiques sans médaille au hockey masculin pour la première fois en 16 ans.

Lucas Wallmark a marqué à mi-chemin de la troisième période et la Suède a pris la mesure du Canada 2-0 en quarts de finale des Jeux de Pékin, mercredi.

Lars Johanssen a réalisé 22 arrêts devant le filet des Suédois, qui affronteront les représentants du Comité olympique russe, vendredi, en demi-finale. Anton Lander a ajouté le but d’assurance dans un filet désert.

Matt Tomkins, solide devant le filet du Canada, a repoussé 24 tirs.

Wallmark a inscrit le but victorieux lorsque Andrew McBain et Eric O’Dell ont été incapables de sortir la rondelle de leur zone défensive. Wallmark a récupéré la rondelle, son tir a dévié sur le bâton de Tyler Wotherspoon et a déjoué Tomkins avec 9:45 à jouer à la troisième période.

Le Canada a ensuite tenté de mettre de la pression, mais Lander a mis fin au suspens alors que Tomkins avait été retiré à la faveur d’un attaquant supplémentaire avec moins de deux minutes à faire.

Ce but permet à Wallmark de rejoindre le Slovaque Juraj Slavkovsky en tête des buteurs du tournoi avec cinq.

Ce match marquait le premier rendez-vous des deux pays aux Jeux olympiques depuis la finale pour la médaille d’or en 2014 à Sotchi, lorsque le Canada avait blanchi la Suède 3-0.

C’était aussi la dernière présence des joueurs de la LNH aux Jeux.

La ligue a décidé de faire l’impasse sur l’événement en 2018 pour des raisons financières avant de se retirer cette année en raison des difficultés liées à la COVID-19 qui ont entraîné le report de dizaines de matchs en décembre.

La Suède s’est qualifiée pour les quarts de finale à Pékin en tant que quatrième tête de série, tandis que le Canada a dû jouer un match supplémentaire — une victoire de 7-2 contre la Chine — lors de la ronde de qualification, mardi, après avoir terminé cinquième des 12 équipes du tournoi rotation.

Le Canada a remporté l’or olympique avec ses joueurs de la LNH en 2010 et 2014 avant de décrocher le bronze il y a quatre ans avec une formation de joueurs professionnels principalement installés en Europe.