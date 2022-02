Le pari paritaire de Paris 2024

Si la course vers l’égalité hommes-femmes était une discipline olympique, elle durerait depuis deux millénaires et demi et elle semblerait sur le point de se terminer.

Les femmes étaient exclues des Jeux dans l’Antiquité. Pierre de Coubertin, le père des jeux modernes, n’en voulait pas non plus à la première mouture en Grèce en 1896.

Les premières athlètes féminines ont été autorisées en compétition à Paris en 1900, où elles comptaient pour 2,2 % des délégations. L’organisation des prochains Jeux olympiques d’été dans cette même ville en 2024 promet d’atteindre la parité complète en divisant à parts strictement égales, entre hommes et femmes, le nombre de participants . Les épreuves seront aussi revues et corrigées pour imposer une parité exemplaire.

Les JO de Tokyo, l’an dernier, se sont approchés au plus près de cette égalité avec 48,8 % de participation féminine. Le pourcentage a reculé à 45 % de concurrentes en lice à Pékin, sommet tout de même record pour les jeux d’hiver. Les Olympiques en cours comptent aussi le plus grand nombre d’épreuves féminines de l’histoire de l’événement grâce à l’ajout du monobob (bobsleigh) et du big air (ski acrobatique) féminins, en plus de quatre épreuves mixtes.

« Les Jeux d’hiver ont toujours été moins égalitaires, commente la spécialiste canadienne Michele K. Donnelly. Les sports d’hiver coûtent plus cher et moins de pays participent à cet événement. La parité à 50 % n’est donc pas atteinte, mais on fait mieux que jamais à Pékin […]. On ne peut toutefois se contenter de simplement observer le progrès réalisé. Il faut demeurer critique, parce qu’en cette matière de parité, sitôt qu’on baisse la garde, très souvent, on observe une régression. »

Le Canada fait bonne figure en envoyant plus de femmes que d’hommes aux Olympiques d’été depuis quelques Jeux. En été, il s’agit d’un effet de la qualification des équipes féminines de soccer et de basketball, là où les équivalents masculins échouaient à se qualifier.

« Le sport est un des derniers espaces où la division homme-femme persiste de manière très précise », poursuit Michele K. Donnelly, professeure au Département de gestion du sport de l’Université Brock, en Ontario. Elle a réalisé une partie de ses études à McGill. Son doctorat en sociologie portait sur le roller derby féminin. « Je m’intéresse au genre comme catégorie sociale construite et j’utilise le sport comme moyen empirique pour examiner les questions de genres. »

L’obsession des nombres

De quoi parle-t-on exactement ? Comment se mesure cette parité ?

Le Comité international olympique la conçoit et la promeut, auprès des fédérations sportives comme du public, dans une stricte perspective comptable : l’objectif sur le point de se réaliser concerne l’équilibre dans le nombre des participants et des disciplines.

Les chiffres parlent, mais ne disent pas tout. Pour la professeure Donnelly comme pour bien d’autres féministes, il faut élargir cette perspective pour considérer les conditions dans lesquelles s’exercent le financement du sport ou les compétitions. Elle-même s’intéresse par exemple aux distances à parcourir dans les courses ou à l’équipement obligatoire.

Elle donne l’exemple du biathlon et de certaines autres épreuves de ski où les femmes s’époumonent sur de plus courtes distances que les hommes. Cette différence ne semble avoir aucun fondement scientifique, d’autant moins que dans beaucoup d’autres épreuves, les deux genres compétitionnent sur les mêmes longueurs.

Les vêtements rajoutent de la controverse. Les micromaillots du volleyball de plage féminin ont été décriés comme « du sexisme à l’état pur ». Les femmes gymnastes compétitionnent en léotards bling-bling. Elles exécutent leurs prouesses sur de la musique (pour l’épreuve au sol) et sont jugées en partie pour leur interprétation artistique et leur grâce.

Le patin artistique reproduit sur glace des clichés semblables. Le document officiel de l’Union internationale de patinage exige des vêtements « modestes, dignes et appropriés » tout en refusant la « nudité excessive ». La règle 501 demande aux femmes de porter une robe pour l’épreuve de danse.

« Bien sûr, les athlètes des Jeux d’hiver se couvrent plus, ce qui minimise les occasions d’objectivation des corps féminins, fait remarquer la spécialiste. En patinage artistique comme dans d’autres disciplines, on devrait laisser les femmes s’habiller comme elles veulent. Il n’y a souvent aucune raison objective dans les exigences vestimentaires. Si montrer le plus de peau possible avantageait les performances, les hommes se dénuderaient eux aussi. »

Se gourer dans le gouret

Le hockey donne aussi matière à moudre. Les hockeyeuses jouent sans mises en échec avec une visière pleine tandis que les hommes se plaquent à qui mieux mieux en portant des demi-visières.

Est-ce pour autant une mauvaise chose ? Ne pourrait-on pas au contraire souhaiter aux hommes de mieux se protéger encore ? « Le hockey est un jeu avec impact, et le hockey féminin peut donc être perçu comme moins physique, moins entraînant, répond Mme Donnelly. Mais quand on considère ces questions, effectivement, il faut se demander ce qui est mieux pour les athlètes, hommes ou femmes, par exemple pour éviter les commotions cérébrales. »

La chroniqueuse Rosie DiManno du Toronto Star a carrément demandé il y a quelques jours d’éliminer le hockey féminin des Olympiques en soulignant que cette épreuve reste outrageusement dominée par les Canadiennes et les Américaines, elles et seulement elles, depuis des décennies. L’équipe canadienne a vaincu la Suède 11-0 en quart de finale. « Ce n’est pas du sport. C’est une abominable domination », a-t-elle tranché.

« Je suis en complet désaccord avec cette idée de faire disparaître le hockey féminin des JO, dit la professeure. Sans cette présence aux Olympiques, les fédérations perdraient une motivation d’investir dans la pratique féminine de ce sport. Ce serait injuste. On applique ici des standards différents au hockey féminin par rapport à d’autres sports. À Tokyo, les Chinois dominaient outrageusement le tennis de table, et on n’a pas pensé pour autant à le retirer des jeux. »

La Chine a remporté 32 des 37 médailles d’or distribuées dans cette discipline depuis son introduction au programme en 1988. De même, les Allemands cumulent 38 des 52 médailles d’or en luge depuis 1964, et 87 des 153 médailles distribuées dans ce sport, soit plus que toutes les autres nations réunies.

Le hockey féminin américanocanadien devrait rester. À l’inverse, pour des raisons budgétaires, l’égalité sportive se produit parfois en éliminant certaines épreuves masculines. Il y aura 329 médailles d’or distribuées à Paris, dix de moins qu’à Tokyo. L’haltérophilie à elle seule en perdra quatre. À la boxe, les catégories pour hommes passeront de huit à sept, et celles des femmes de cinq à six. À la marche, la course masculine de 50 km disparaîtra.

« Cette réalité rend la discussion sur l’égalité contestée et tendue, particulièrement pour ces athlètes masculins qui se préparaient pour Paris 2024 dans ces épreuves maintenant éliminées », reconnaît cette fois Michele K. Donnelly. Les chiffres parlent, mais ne disent pas tout…