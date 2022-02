Martin St-Louis s’acclimate à son nouveau poste

Martin St-Louis s’acclimate tranquillement à son nouveau rôle d’entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal, et il ne regrette pas sa décision d’avoir fait le grand saut.

Après avoir finalement pris le temps de s’installer lundi lors d’une rare journée de congé du Canadien, St-Louis a indiqué avoir déjà tiré quelques leçons de sa courte expérience derrière le banc d’une équipe de la LNH.

« La plus grande leçon, c’est d’être préparé. Je n’ai pas vraiment eu le temps de me préparer pour mon premier match (contre les Capitals de Washington, le 10 février) — il y avait tellement de choses à gérer en même temps. Je crois que j’ai appris à me préparer pour tous les scénarios qui peuvent se produire pendant un match, y compris ceux qui sont inattendus. Mais je peux déjà vous dire que le match se déroule moins rapidement pour moi, derrière le banc. Ce qui est très encourageant, et je crois que ça va continuer ainsi », a-t-il déclaré en visioconférence mardi matin au Complexe sportif Bell de Brossard.

Il reste que St-Louis, qui n’a dirigé que son deuxième entraînement depuis son embauche, doit encore effectuer quelques ajustements entre les rangs U13 et la LNH. Le Québécois âgé de 46 ans portait d’ailleurs un chronomètre autour du cou pendant que ses joueurs s’exécutaient sur la surface glacée.

« Je chronomètre les exercices, parce que parfois le temps file et tu oublies que tu es sur la patinoire depuis trop longtemps. Je commence à comprendre combien de temps je dois donner à certains exercices, et je me prends des notes mentales. Les exercices avec des jeunes, et ceux avec des professionnels, sont assez différents, car c’est plus rapide ici et les gars sont plus imposants. J’essaie d’amasser le plus d’informations possible, afin d’être préparé », a-t-il mentionné.

St-Louis a également dû se familiariser avec quelques nouveaux visages sur la patinoire mardi matin. Joel Edmundson, Ben Chiarot et Christian Dvorak ont tous pris part à la séance d’entraînement du Canadien. Il faudra toutefois patienter encore un peu avant de les voir revenir au jeu.

Edmundson s’est présenté sur la patinoire environ 30 minutes avant le début de la séance d’entraînement vêtu d’un chandail rouge, même s’il n’y a toujours pas de date pour son retour au jeu. Le défenseur, qui est âgé de 28 ans, n’a toujours pas pris part à une seule rencontre cette saison — tout comme ses coéquipiers Shea Weber et Carey Price.

Pas de pratique pour Price

L’organisation montréalaise a d’ailleurs indiqué que Price ne patinera pas cette semaine, mais qu’il poursuivra sa rééducation en gymnase. Le no 31 avait déclaré peu avant la pause du match des étoiles que les prochaines semaines allaient être déterminantes pour son retour au jeu, s’il y en a un.

Le Tricolore a aussi mentionné que Chiarot et Dvorak patineront avec leurs coéquipiers cette semaine, mais qu’ils n’ont toujours pas reçu le feu vert des médecins pour revenir au jeu.

Chiarot était donc de retour à l’entraînement vêtu d’un chandail rouge, même si le Canadien avait annoncé le week-end dernier qu’il serait à l’écart du jeu pour une période d’une semaine en raison d’une blessure au bas du corps.

Dvorak portait également un chandail régulier, après avoir encaissé un coup à la tête lors du match contre le Wild du Minnesota le 24 janvier, tandis que Mathieu Perreault en avait un bleu foncé, interdisant les contacts.

De son côté, Jonathan Drouin a patiné en solitaire avant la séance d’entraînement.

Un premier entraînement pour Hammond

Par ailleurs, le gardien Andrew Hammond a pris part à un premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, après avoir été acquis du Wild pendant la fin de semaine. Samuel Montembeault était aussi sur la patinoire, tout comme Michael McNiven.

Hammond semblait particulièrement apprécier le fait de s’entraîner avec une équipe de la LNH, après avoir passé la saison entière avec le Wild d’Iowa, dans la Ligue américaine de hockey. Et il semble plus qu’emballé par la perspective d’obtenir bientôt un départ dans le circuit Bettman, chose qui ne s’est pas produite depuis 2018 dans son cas.

« Je suis encore pris dans une espèce de tourbillon depuis samedi. C’était ma première séance d’entraînement avec l’équipe aujourd’hui, je n’ai pas discuté beaucoup avec la direction jusqu’ici, mais je me suis senti accueilli et j’ai bien aimé mettre des visages sur des noms. Je suis certain que j’en saurai davantage sur la tâche qu’on me confiera d’ici quelques jours », a évoqué le « Hamburglar », qui portait encore son équipement vert du Wild à l’entraînement.

Hammond croit toutefois connaître le rôle qu’on lui confiera, surtout dans le contexte moribond dans lequel se trouve le CH.

« Je suis ici pour aider, peu importe comment. Il y a beaucoup de jeunes joueurs ici, de jeunes gardiens, et j’ai déjà vécu une reconstruction comme celle-ci ailleurs. Je peux donc me fier sur cette expérience acquise au fil des ans pour aider l’équipe, et je ferai de mon mieux », a ajouté Hammond.

Le Canadien ne disputera que deux rencontres cette semaine. Il affrontera les Blues de St. Louis au Centre Bell, jeudi, ainsi que les Islanders à New York, dimanche.