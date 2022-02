Wilfried Nancy et le CF Montréal prêts à se lancer à l’attaque

L’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, n’a pas une philosophie attentiste à l’approche du premier match officiel des siens cette année mardi au Mexique, contre Santos Laguna. Ce sera le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

« Il y aura une période de temps où on va souffrir, et c’est normal, a dit Nancy en vidéoconférence, lundi. Mais on joue notre soccer et, dès qu’il y a possibilité de se lancer en attaque, on le fait. Le rapport de force et le momentum peuvent changer, mais on ne commence pas un match en disant “on attend l’adversaire”, jamais. Nous avons de bonnes bases. L’objectif est d’être plus efficaces que l’an dernier. »

Le match sera présenté à 22 h (heure de l’Est) à l’Estadio Corona à Torreon, au Mexique.

« Le Santos Laguna est une bonne équipe, très agressive, a ajouté Nancy. Nous allons devoir être solides en défense et attaquer selon ce qu’on veut déployer. Ce sera un défi intéressant. »

L’attaquant Romell Quioto a bien hâte de voir où en est le CF au niveau physique, mais aussi tactique. « Nous avons bien progressé dans les matchs préparatoires », a dit celui qui a mené les siens avec huit buts, la saison dernière.

Le milieu de terrain Djordje Mihailovic estime qu’il faudra se présenter au match dans une forme digne de la mi-saison. « Il faudra égaler leur intensité ou même la dépasser », a dit l’auteur de quatre filets en 2021.

Le défenseur Alistair Johnston reste non disponible, en raison du protocole concernant la COVID-19.

Nancy a mentionné que le CF n’était arrivé au Mexique qu’en soirée dimanche, à partir de la Floride.

Au sujet des joueurs à l’écart et du voyage, l’entraîneur a dit qu’il fallait se concentrer sur ce que le club peut contrôler, soit le jeu sur le terrain.

Le match retour aura lieu le 22 février, au Stade olympique.