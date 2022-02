Papadakis et Cizeron prennent leur revanche et gagnent finalement l’or

Les danseurs français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont finalement remporté le titre olympique, le seul qui manquait à leur palmarès.

En quatre minutes et trente secondes, sur une œuvre de Gabriel Fauré, L’Elégie, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont survolé la danse libre et pris leur revanche sur le sort qui les avait privés de l’or en 2018.

Quatre ans après la mésaventure de la robe qui avait fait des siennes en pleine danse rythmique, Papadakis, 26 ans, et Cizeron, 27 ans, se sont largement imposés, avec un total de 226,98 points, record du monde à la clef, devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (2e, 220,51 points) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (3e, 218,02 points).



Il y a quatre ans sur la glace olympique de Pyeongchang, en Corée du Sud, Papadakis et Cizeron avaient connu une mésaventure vestimentaire, quand le haut de la robe de la patineuse s’était détaché dès les premières secondes de leur danse courte. Les danseurs français avaient eu beau dominer la danse libre le lendemain, c’est autour du cou des Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, leurs rivaux et partenaires d’entraînement à Montréal, que la médaille d’or avait été passée.

Largement en tête après la danse rythmique, ils sont les premiers Français sacrés en patinage artistique depuis 2002 et le duo Marina Anissina / Gwendal Peizerat, déjà en danse sur glace.

« C’est comme être dans une machine à laver d’émotions », a déclaré Guillaume Cizeron.

Depuis Pyeongchang, le duo français n’a connu qu’une seule défaite (Championnats d’Europe 2020), mais a aussi vécu une période délicate en restant vingt mois, jusqu’à octobre dernier, sans patiner en compétition, principalement à cause de la pandémie de la COVID-19.