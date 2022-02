Christine de Bruin décroche le bronze au monobob

Christine de Bruin arborait une médaille olympique autour du cou pour la première fois de sa carrière, et la bobeuse canadienne a bien aimé la sensation.

« C’est génial, s’est-elle exclamée à propos de la médaille de bronze qu’elle a remportée pour les débuts olympiques du monobob. C’est lourd. C’est agréable. »

Nul doute que la sensation de deux médailles serait encore plus agréable.

L’Albertaine s’est classée troisième au monobob avec un temps de 4 minutes, 21,03 secondes.

Elle aura l’occasion d’ajouter à la récolte du Canada dans l’épreuve féminine de bobsleigh à deux, samedi. Elle a mentionné que la connaissance de la piste du Centre national de glisse de Yanqing acquise lors de ses courses de monobob devrait lui être utile.

« Cela signifie que j’ai une très bonne compréhension de la piste et avec Buj [Kristen Bujnowski], ma freineuse derrière moi, nous avons une poussée très compétitive, a expliqué de Bruin. »

« Mettez les deux ensemble et nous devrions avoir un excellent résultat. »

Kaillie Humphries, l’ancienne coéquipière de de Bruin, a mené les États-Unis à un doublé au sommet du podium avec un chrono dominant de 4:19,27. La vétérane américaine Elana Meyers Taylor a remporté l’argent en 4:20,81.

Humphries a ainsi décroché sa quatrième médaille olympique. Elle a remporté deux médailles d’or et une de bronze dans l’épreuve féminine à deux en tant que représentante du Canada, avant de changer de nationalité pour représenter les États-Unis après les Jeux de Pyeongchang en 2018.

Les Canadiennes en finale

Le Canada s’est par ailleurs assuré d’au moins une médaille de plus à Pékin grâce à une victoire de 10-3 contre la Suisse en demi-finale du tournoi de hockey féminin. Les Canadiennes affronteront en finale, jeudi, le vainqueur de l’autre demi-finale, qui se jouera plus tard dans la journée entre les États-Unis et la Finlande.

La capitaine de l’équipe, Marie-Philip Poulin, a marqué deux buts et Claire Thompson a récolté un but et deux aides alors que les Canadiennes ont établi un nouveau record du tournoi olympique avec 54 buts.

« Je sais que lorsque vous regardez les résultats, vous pensez que la route a été facile pour nous, mais cela est loin de la vérité », a affirmé l’attaquante Sarah Nurse.

« Nous voulons générer une tonne d’attaques, mais je sais qu’à l’approche de la finale, nous devrons resserrer certaines choses défensivement. »

Avec deux buts et 10 passes, Thompson a établi un record du tournoi pour les points par une défenseure.

Parrot et Blouin en finale

L’équipe canadienne de curling féminin a rebondi après une séquence de trois défaites consécutives avec une victoire de 11-5 contre la Russie, et cherchera à en inscrire une autre contre la Grande-Bretagne plus tard lundi. Chez les hommes, le Canada (4-2) s’est hissé au troisième rang du classement général grâce à un gain de 7-3 contre l’Italie.

Et les planchistes du pays semblent en bonne voie d’ajouter à leurs succès. Le Bromontois Maxence Parrot s’est qualifié premier au grand saut et Laurie Blouin, de Stoneham, s’est classée quatrième.

Sébastien Toutant, champion olympique en titre, a toutefois été incapable d’accéder à la finale. Après s’être blessé au talon à l’entraînement plus tôt dans la journée, il a chuté à ses deuxième et troisième tentatives pour conclure les qualifications au 26e rang.

À l’épreuve des sauts acrobatiques, la Sherbrookoise Marion Thénault a raté la super-finale par seulement 71 centièmes de point après un deuxième saut qui lui a valu un score de 91,29 points lors de la finale 1. Elle s’est classée septième alors que les six premières accédaient à la super-finale.

Ses coéquipières Naomy Boudreau-Guertin et Flavie Aumond ont pour leur part été éliminées à l’issue des deux manches de qualification, terminant aux 18e et 19e places.

La jeune Olivia Asselin, de Lac-Beauport, s’est qualifiée pour une deuxième finale à ses premiers Olympiques, confirmant sa place pour les phases finales du slopestyle en ski acrobatique avec sa 11e position.

Sa coéquipière Megan Oldham a, pour sa part, échoué dans sa tentative de se classer parmi les 12 premières participantes.

Déception pour Gilles et Poirier

En patinage artistique, les Ontariens Piper Gilles et Paul Poirier ont terminé à une décevante septième place en danse sur glace à ce qui pourrait être leurs derniers Jeux olympiques.

Le duo composé de Nikolaj Soerensen et Laurence Fournier Beaudry a pris le neuvième rang alors que celui formé de Marjorie Lajoie et de Zachary Lagha a conclu l’épreuve au 13e échelon.

Gilles et Poirier ont raté une levée en rotation, ce qui s’est reflété dans leur score de 204,78 points.

Gilles a retenu ses larmes alors qu’elle tentait d’expliquer ce qui n’a pas fonctionné. Son partenaire lui a dit doucement : « Tu as été incroyable. »

Ils pourraient encore récupérer une médaille dans l’épreuve par équipe, en attendant la décision concernant l’équipe russe. Le Canada a terminé quatrième dans cette épreuve, mais l’équipe des athlètes russes, qui a terminé au premier rang, pourrait être disqualifiée puisque sa vedette de 15 ans, Kamila Valieva, a échoué à un test de dépistage pour un médicament interdit pour le cœur.

Valieva a été autorisée à poursuivre la compétition par le Tribunal arbitral du sport (TAS), mais toute médaille qu’elle remporte pourrait toujours lui être retirée.

Ces questions seront traitées dans une enquête distincte à plus long terme sur le test de dopage positif, qui sera menée par l’agence antidopage russe.

Le Comité olympique canadien (COC) a exprimé sa déception à la suite de la décision du TAS.

« Le COC est pleinement engagé envers le sport propre et nous croyons fermement qu’aucune personne impliquée dans le dopage ou d’autres pratiques corrompues n’a sa place au sein du mouvement olympique », a déclaré la présidente du COC, Tricia Smith, dans un communiqué.

« Nous avons suivi de près les détails de ce cas et nous faisons tout ce que nous pouvons pour garantir la protection des intérêts des athlètes canadiens de patinage artistique et de tous les athlètes propres. Bien que nous soyons confiants que la décision du TAS découle d’une procédure juste, nous sommes extrêmement déçus de ce résultat. »