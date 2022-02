Félix Auger-Aliassime a conjuré le mauvais sort. Après huit tentatives infructueuses, le Québécois a finalement mis la main sur son premier titre au circuit de l’ATP en simple, dimanche, quand il a remporté le tournoi de Rotterdam, aux Pays-Bas.

La commande était de taille pour Auger-Aliassime, troisième tête de série, qui affrontait le Grec Stefanos Tsitsipas, quatrième raquette mondiale et favori du tournoi.

Le Québécois n’a cependant jamais été inquiété. Il a dominé complètement la rencontre et s’est imposé 6-4, 6-2.

Il s’agissait d’une neuvième participation en finale d’un tournoi de l’ATP en simple pour Auger-Aliassime. Le Québécois de 21 ans s’était notamment incliné lors du match ultime du même tournoi en 2020, contre le Français Gaël Monfils.

« C’est incroyable d’avoir gagné mon premier titre ici, a mentionné Auger-Aliassime sous les applaudissements de la foule. Je n’ai que de bons souvenirs des matchs que j’ai joués devant vous. Je vais me rappeler cette semaine toute ma vie. »

Une fois sa victoire confirmée, Auger-Aliassime a sauté de joie le poing en l’air, en plus de pousser un cri à la fois de fierté et de soulagement.

Le Québécois a aussi pris le temps de remercier sa mère, présente en bordure du terrain, ainsi que toute son équipe.

« Nous travaillons ensemble depuis longtemps. C’est spécial de pouvoir gagner mon premier titre devant ma mère, ma copine et ma famille. C’est le plus beau jour de ma carrière et j’espère que ce sera la première de plusieurs victoires », a-t-il dit sur le court.

Auger-Aliassime a affiché ses couleurs dès le début de l’affrontement, en brisant le service de son rival dès le premier jeu. Tsitsipas n’a pu faire de même, ce qui a permis au Québécois de prendre les devants 3-1. Auger-Aliassime a mis finalement la main sur le premier set quand son rival a envoyé sa balle dans le filet.

Le Québécois a été impérial en première manche, réussissant cinq as et ne commettant aucune double faute. Son adversaire a pour sa part commis trois doubles fautes. Auger-Aliassime a gagné tous ses points – 16 – en première balle de service.

Comme il l’avait fait au premier set, Auger-Aliassime a brisé son adversaire d’entrée de jeu à la deuxième manche. Encore une fois, il n’a jamais été inquiété. Le Montréalais a notamment retourné un puissant service de son adversaire pour prendre les devants 40-0.

Mais Auger-Aliassime n’était pas encore rassasié. Il a réussi un deuxième bris de service, son troisième du match, pour prendre les devants 3-1. Ses coups droits étaient puissants, forçant Tsitsipas à commettre des erreurs.

Il a continué sur sa lancée par la suite, au point où Tsitsipas n’est jamais venu près de le briser. Le Québécois a ainsi pu confirmer sa victoire après une heure, 17 minutes.

Tsitsipas et Auger-Aliassime croisaient le fer pour la huitième fois en carrière. Le Québécois a remporté les deux premiers duels, mais il avait baissé pavillon lors des cinq suivants. La dernière victoire d’Auger-Aliassime contre le Grec remontait à 2019.

« Tu m’as donné du fil à retordre lors des derniers matchs. Je crois que grâce à toi, je suis devenu un meilleur joueur. Tu es un adversaire féroce et un excellent joueur », a souligné Auger-Aliassime en s’adressant à son adversaire.

Tsitsipas avait défait le Québécois une autre fois lors d’une finale, à Marseille en 2020.

Auger-Aliassime s’est qualifié pour la finale en venant à bout du 7e joueur mondial, le Russe Andrey Rublev, samedi.

Le tournoi de Rotterdam, de niveau ATP 500, est présenté sur surface dure, à l’intérieur.