Steven Dubois remporte une deuxième médaille

Steven Dubois est devenu le digne porte-étendard de l’équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste.

À sa deuxième épreuve individuelle à Pékin, l’athlète de 24 ans a mérité sa deuxième médaille olympique à ces Jeux, se classant troisième de la finale du 500 mètres.

Dubois a terminé derrière le Hongrois Shaoang Liu et le représentant du Comité olympique russe Konstantin Ivliev.

Le natif de Terrebonne avait remporté une médaille d’argent au 1500 mètres, mercredi dernier.

Dubois avait été avancé en finale A après avoir été victime d’un contact avec le Sud-Coréen Hwang Daeheon lors des demi-finales.

Plus tôt dans la soirée, Jordan Pierre-Gilles avait vu son parcours être freiné en quarts de finale à la suite d’une chute.

Le relais 3000 mètres dames a pour sa part échoué au pied du podium.

Journée en demi-teinte en curling

Les équipes canadiennes de curling étaient pour leur part à la recherche de résultats positifs, dimanche, après avoir vu leurs espoirs de médailles en prendre un coup.

L’équipe masculine de Brad Gushue a réussi sa mission avec une victoire aisée de 10-5 contre l’Américain John Shuster, le champion olympique en titre. L’équipe féminine de Jennifer Jones a toutefois connu une autre performance frustrante lors d’une défaite de 8-4 contre la Suisse.

Pour une nation qui se targue d’être une puissance du curling, les récents résultats olympiques du Canada n’ont pas vraiment inspiré.

Les équipes masculines et féminines ont été tenues à l’écart du podium aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Le Canada avait remporté une médaille dans les deux épreuves à chaque Jeux olympiques depuis 1998, lorsque le curling masculin a fait son retour et que le curling féminin a fait ses débuts.

Le Canada a remporté l’or en double mixte à Pyeongchang, mais n’a pas réussi à défendre son titre à Pékin à la suite d’une défaite sans appel contre l’Italie pour mettre fin à la ronde préliminaire et priver l’équipe de John Morris et Rachel Homan d’une place en demi-finale.

Cela a été suivi par des départs chancelants de Gushue et Jones, qui étaient tous deux sur des séquences de deux défaites avant les affrontements de dimanche.

Gushue, le champion de 2006, et ses coéquipiers ont paru pleins d’énergie, dimanche, en prenant l’avance avec un vol de quatre points à la deuxième manche pour prendre le contrôle du match.

« Cela fait longtemps que nous n’en avons pas perdu deux de suite, a avoué Gushue. Nous étions impatients de revenir sur la glace et de gagner. »

Le Canada, qui a amélioré sa fiche à 3-2, a conservé un taux d’efficacité de 94 % comparativement à 76 % pour les Américains.

L’équipe de Gushue cherchera à consolider sa place au classement contre l’Italie, lundi.

Jones, qui a guidé le Canada à une médaille d’or en 2014, a concédé des vols de deux points consécutifs avant de manquer de pierres au 10e bout pour s’incliner aux mains de la Suissesse Silvana Tirinzoni.

Jones affrontera la Russie et la Grande-Bretagne, lundi, et doit gagner les deux pour que son équipe revienne dans la course aux médailles.

« C’est super décevant cette défaite, a reconnu Jones. Nous allons devoir nous présenter demain, prendre un match à la fois et un coup à la fois, et voir ce qui se passera à la fin de la semaine. »

De Bruin en bonne posture

Le monobob a fait ses débuts olympiques, dimanche, et la bobeuse canadienne Christine de Bruin s’est placée en bonne position pour remporter une médaille. L’Albertaine occupe le deuxième rang après les deux premières manches de l’épreuve avec un chrono combiné de deux minutes, 10,14 secondes.

De Bruin devra être presque parfaite lors des deux dernières manches, lundi, pour espérer gagner l’or. Elle concède 1,04 seconde à l’Américaine Kaillie Humphries.

« C’est une course de régularité, a expliqué de Bruin. Tout peut arriver. »

La Torontoise Cynthia Appiah occupe le 10e rang avec un temps de 2:11,28.

Dans les autres épreuves, l’Albertain Erik Read s’est révélé le meilleur Canadien avec la 13e position au slalom géant et le relais canadien a pris le 11e rang au 4 x 10 kilomètres en ski de fond.

Avant la fin de la huitième journée de compétitions à Pékin, Équipe-Canada tentera de rebondir après une défaite de 4-2 contre les États-Unis en affrontant la Chine au hockey masculin.