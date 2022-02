Grondin et O’Dine décrochent le bronze en snowboard cross mixte par équipe

Le duo canadien d’Éliot Grondin et Meryeta O’Dine a remporté la médaille de bronze en snowboard cross mixte par équipe, samedi, aux Jeux olympiques de Pékin.

L’équipe américaine formée de Nick Baumgartner et de Kindsey Jacobellis a décroché l’or, devenant ainsi les premiers champions olympiques de cette épreuve, présentée pour la toute première fois.

Sur la deuxième marche du podium, c’est la paire italienne composée d’Omar Visintin et de Michela Moioli qui se verra remettre la médaille d’argent.

La deuxième équipe italienne formée de Lorenzo Sommariva et de Caterina Carpano termine la compétition en quatrième place.

La descente finale a été marquée par une collision entre la Canadienne O’Dine et l’Italienne Carpano. Loin derrière, les deux athlètes ont dû se relever et reprendre la course. C’est finalement O’Dine qui a franchi la ligne en troisième place.

Devant elles, Jacobellis et Moioli se sont livrées une chaude lutte jusqu’au tout dernier saut. L’Américaine a franchi la ligne d’arrivée avec deux dixièmes de seconde d’avance.

Lors de la première manche de la finale, Grondin a été fidèle à lui-même en connaissant un départ canon. Il s’est momentanément détaché du peloton avant d’être rattrapé pour franchir la ligne d’arrivée en troisième place à 0,23 seconde du meneur.