Le podium échappe encore à Bloemen ; Jones subit sa première défaite aux JO

Ted-Jan Bloemen avait un rythme qui laissait présager une médaille à mi-chemin de son épreuve de prédilection.

Puis, il n’a pu maintenir la cadence.

Pour la deuxième fois en cinq jours, le patineur de vitesse canadien n’est pas monté sur le podium — et n’a pas répondu aux attentes élevées — lorsqu’il a terminé huitième du 10 000 mètres messieurs, vendredi, aux Jeux olympiques de Pékin.

Bloemen, le champion olympique en titre de la distance, était en bonne voie pour une médaille de bronze avant de s’effondrer.

Il a montré des signes de fatigue et de détresse physique, et a montré des signes de frustration en croisant son entraîneur pendant la course, secouant la tête.

« J’ai été ennuyé par une grippe pendant près d’un mois et j’ai raté quatre semaines d’entraînement. Je crois que le 10 000 m était simplement trop long. J’ai donné tout ce que j’avais en réserve, mais ce n’était pas assez aujourd’hui », a analysé Bloemen.

Cinq jours plus tôt, l’Albertain de 35 ans avait également échoué au 5000 m, la distance sur laquelle il avait remporté la médaille d’argent il y a quatre ans à Pyeongchang. Il a terminé cette course 10e.

Le Suédois Nils van der Poel a triomphé avec panache avec un chrono de 12 minutes 30,74 secondes, fracassant son propre record du monde.

Graeme Fish, un patineur de 24 ans de Moose Jaw, en Saskatchewan, a terminé à la sixième place en 12 : 58,80.

Bloemen a complété l’épreuve en 13.01,39.

C’est un excellent résultat pour Fish, qui a raté un mois d’entraînement après avoir contracté la COVID-19 en décembre.

« Honnêtement, je suis probablement au niveau où j’étais avant de l’avoir. J’ai raté trois ou quatre semaines d’entraînement juste pour m’en remettre. Peut-être que j’aurais pu faire mieux si je ne l’avais pas eue. Mais, honnêtement, je suis juste content de ce que j’ai fait aujourd’hui. Et c’est tout ce que je pouvais demander, a-t-il confié. Peut-être que ça a affecté ma performance aujourd’hui, peut-être pas. Plus probablement oui, Ça n’a pas vraiment d’importance. »

En patinage de vitesse courte piste, les Canadiennes Courtney Sarault et Alyson Charles ont été éliminées dès les quarts de finale de l’épreuve de 1000 mètres.

La Sherbrookoise Kim Boutin, quadruple médaillée olympique, avait été éliminée dès les préliminaires, mercredi, à la suite d’une bête chute.

Le relais canadien 5000 m s’est par ailleurs qualifié pour la finale A qui sera présentée le 16 février.

En hockey féminin, le Canada a facilement accédé au carré d’as à la suite d’une victoire écrasante de 11-0 contre la Suède en quarts de finale.

Brianne Jenner et Sarah Fillier ont toutes deux réussi un tour du chapeau, tandis que Marie-Philip Poulin a récolté quatre mentions d’aide.

« Notre objectif n’est pas de marquer au moins 10 buts à chaque match, a rappelé Fillier. Nous suivons notre plan de match et notre stratégie est de créer des occasions de marquer. Nous avons seulement réussi à profiter de beaucoup de ces occasions. »

Le Canada, qui a maintenant marqué 44 buts en cinq matchs, attendra le résultat des duels de samedi pour connaître son adversaire des demi-finales.

Éternelles rivales des Canadiennes, les Américaines ont aussi atteint les demi-finales en vertu d’une victoire de 4-1 contre la République tchèque.

Jones vit une première

Plus tôt, au Cube de glace, la Canadienne Jennifer Jones a vécu une première : une défaite aux Jeux olympiques.

Jones s’est inclinée 8-5 face à la Japonaise Satsuki Fujisawa en curling dames.

C’était sa première défaite olympique après avoir connu un parcours parfait pour gagner l’or à Sotchi 2014. Elle a remporté son premier match à Pékin 12-7 contre la Corée du Sud.

« Nous avons pris du retard tôt mais nous nous sommes vraiment battues jusqu’à la fin, a expliqué Jones. Donc, je suis fière de la façon dont nous avons terminé. Nous devons juste être un peu plus précises en début de match. »

Le Canada s’est aussi incliné au volet masculin en curling, quand Brad Gushue a plié l’échine 5-3 contre le Suisse Peter de Cruz.

Il s’agissait de la première défaite de Gushue, qui présente maintenant une fiche de 2-1. Seul le Suédois Niklas Edin (3-0) demeure invaincu parmi les 10 équipes du tournoi.

Gagnon a fait de son mieux

Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, n’a pas été en mesure d’améliorer sa sixième position obtenue aux derniers Mondiaux en super-G et elle s’est contentée d’une 14e place.

Gagnon a perdu du terrain lors des trois premiers intermédiaires et elle a arrêté le chrono en 1:14,65. Elle a terminé à 1,14 seconde de la gagnante, la Suissesse Lara Gut-Behrami.

« Je suis fière de la façon dont j’ai skié, même si ça ne m’a pas permis de m’approcher du podium comme je l’aurais souhaité. Je ne peux pas être déçue. Oui, j’aurais préféré avoir un meilleur classement, mais mon but en venant ici c’est d’avoir une bonne performance et c’est ce que j’ai fait. »

L’Ontarienne Roni Remme a quant à elle pris la 24e place, à 2,27 secondes du temps de référence.

Au centre national de glisse de Yanking, l’Ottavienne Mirela Rahneva a réussi un record de piste lors de la première manche en skeleton dames, franchissant l’arrivée en 1:02,03. Une deuxième manche plus lente l’a reléguée au neuvième rang.

Jane Channell, de North Vancouver, occupe le 17e rang après deux manches.

Au 15 km de ski de fond messieurs, les trois Canadiens se sont classés parmi les 40 premiers.

Le Sherbrookois Olivier Léveillé s’est classé 29e, à presque trois minutes du médaillé d’or finlandais Livo Niskanen. Le Britanno-Colombien Remi Drolet a pris le 33e rang et Antoine Cyr, de Gatineau, a fini 37e.