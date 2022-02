Le Canada écrase la Suède 11-0 et passe en demi-finales au hockey féminin

Brianne Jenner et Sarah Fillier ont toutes deux réussi un tour du chapeau pour mener le Canada à une victoire convaincante de 11-0 contre la Suède en quarts de finale du tournoi de hockey féminin des Jeux olympiques de Pékin, vendredi.

Jenner et Fillier sont les deux meilleures buteuses du tournoi, avec huit buts chacune.

Les États-Unis ont pour leur part vaincu la République tchèque 4-1 dans l’autre match quart de finale présenté. Les Canadiennes et les Américaines attendent donc les résultats de samedi pour connaître leurs adversaires en demi-finales.

Jamie Lee Rattray, Erin Ambrose, Natalie Spooner, Blayre Turnbull et Emily Clark ont aussi marqué pour le Canada. Marie-Philip Poulin et Sarah Nurse se sont illustrées avec quatre mentions d’aide chacune.

Emerance Maschmeyer a signé un jeu blanc de 11 arrêts à son deuxième départ des Jeux de Pékin.

À l’autre bout de la patinoire, Emma Soderberg a repoussé 30 des 39 tirs dirigés vers elle lors des deux premières périodes. Elle a cédé sa place au troisième vingt à Ida Boman, qui a stoppé 15 tirs.

Filler et Jenner sont à un but d’égaler le record du tournoi. La Canadienne Meghan Agosta et la Suisse Stephanie Marty ont toutes deux fait mouche neuf fois à Vancouver en 2010.

Samedi, les deux derniers matchs quarts de finale mettront en scène la Russie contre la Suisse, ainsi que la Finlande contre le Japon.

Le match de la médaille d’or aura lieu le 17 février.