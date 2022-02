Papadakis et Cizeron visent l'or en patinage artistique

L’écart qui a séparé la dernière fois ces Montréalais d’adoption d’une médaille d’or olympique avait l’épaisseur d’un morceau de tissu. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont bien l’intention, cette fois, de montrer tout ce que peut être aujourd’hui le sport et l’art de la danse sur glace.

S’ils sont honnêtes, la plupart des Canadiens reconnaîtront qu’aussi cruelle soit-elle, la mésaventure du couple français aux derniers Jeux de Pyeongchang n’était pas pour leur déplaire. Comptant parmi leurs principaux adversaires les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont dû composer dès le début de leur programme court avec un col qui ne retenait plus le haut d’une robe. Le lendemain, les jeunes Français, âgés aujourd’hui de 26 et 27 ans, avaient eu le meilleur score au programme libre, mais avaient terminé, au total des deux résultats, à un tout petit 0,79 point des Canadiens et de la médaille d’or.

Cette blessure n’est pas complètement cicatrisée encore. « Ça dépend des jours, disait Guillaume deux semaines avant le début des Jeux de Pékin. On a eu quatre ans pour digérer et on s’en sert maintenant de manière positive autant qu’on peut. On essaie surtout de se concentrer sur l’avenir. »

« On a été très déçus, confirme Gabriella. Le fait de savoir qu’on était si près de l’or et qu’on est restés dominants après les Jeux rend cette médaille encore plus désirable. D’autant que c’est la seule qui nous manque. »

Quadruple champion du monde, le couple n’a presque pas pu compétitionner depuis le début de la pandémie. Basé à Montréal depuis 2014 pour profiter du centre international d’excellence en patinage artistique mis sur pied par les anciens patineurs Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, le duo a notamment fait les frais des règles sanitaires. « Comme je ne suis pas citoyenne canadienne, si je sortais du pays, je risquais de ne pas pouvoir rentrer », explique Gabriella dans son accent à cheval entre la France et le Québec.

Les deux Français ne regrettent toutefois rien, dit-elle. « On s’est tout de suite sentis adoptés à Montréal. On y travaille avec un remarquable groupe d’athlètes. C’est vraiment devenu notre maison. »

Du « waacking » à Fauré

Les contraintes sanitaires auront au moins eu l’avantage de leur permettre de fignoler leurs chorégraphies en vue des Jeux. Le thème imposé cette année pour le programme court est la danse urbaine. Ils ont choisi de s’inspirer du waacking, une danse apparue dans les années 1970 dans la communauté gaie de Los Angeles et ont demandé l’aide de la danseuse urbaine et chorégraphe montréalaise Axelle Munezero.

Pour le programme libre, ils danseront sur un extrait de l’Élégie du compositeur français Gabriel Fauré. « On avait prévu, l’an dernier, un programme de tango qu’on n’a pas pu faire en compétition et dont on aimait beaucoup la passion et le caractère, mais on voulait aussi y ajouter nos forces lyriques et dramatiques, raconte Guillaume Cizeron. La pièce de Fauré présente tellement de couleurs qu’elle nous permet d’aller chercher, avec un seul morceau, tout cela : la passion, le romantisme, le côté plus contemporain. »

Partenaires de danse sur la glace depuis qu’ils ont huit ou neuf ans, Papadakis et Cizeron se comprennent désormais sans se parler. « Ça prend du temps à trouver, la chimie entre deux corps. Et de se connaître très bien, cela aide à faire face à la pression en compétition », observe Gabriella.

En finir avec le prince charmant

Guillaume a choisi d’afficher ouvertement son homosexualité et n’hésite pas à expliquer et à défendre la cause LGBTQ. Cela ne lui vaut pas que des commentaires obligeants, la Fédération internationale de patinage ayant même été forcée d’ouvrir une enquête, cet automne, sur l’un de ses juges russes qui avait notamment déclaré qu’avec son orientation sexuelle, le Français ne pouvait pas incarner l’amour avec sa partenaire.

« Lorsqu’on pratique un sport au niveau mondial, on se frotte à des cultures différentes. Et le degré d’avancement sur ces questions-là n’est pas le même dans tous les pays, malheureusement », observe Guillaume Cizeron, non sans faire remarquer au passage qu’on sait généralement apprécier le patinage artistique en Russie et que le couple de Français y compte de nombreux admirateurs.

« On a essayé d’apporter un vent de modernité à notre sport et à la danse sur glace, qui souffraient de cette conception un peu ringarde du couple hétéronormatif qui affectait l’état d’esprit et la créativité des athlètes, poursuit-il. On est un couple moderne dans le sens qu’on se détache de ce cliché-là. Une partie de l’héritage qu’on aimerait laisser derrière nous, c’est que les patineurs puissent exprimer leur personnalité et leur créativité au-delà de cette image toute propre d’un prince charmant avec sa princesse, qui est intéressante pendant deux minutes, mais qui devient rapidement un peu lourde. »

Les deux athlètes qui entreront en scène samedi soir à Pékin (samedi matin au Québec) ont le sentiment de pratiquer un sport pas comme les autres, et lui en sont reconnaissants. « Ce qu’on aime, c’est ce mariage entre un côté très artistique — on fait beaucoup de recherche avec des chorégraphes, des profs de théâtre… — et le fait que c’est aussi complètement un sport, explique Gabriella Papadakis, qui promet que sa robe ne lui jouera pas de tour cette fois-ci. Ce n’est pas un sport qui est plutôt un art. Ce n’est pas le contraire non plus. C’est vraiment les deux à la fois. »

Le saviez-vous ? Question : À quel moment le patinage artistique a-t-il fait son entrée aux Jeux olympiques, quand on sait que les tout premiers Jeux d’hiver se sont tenus à Chamonix, en France, en 1924 ? Réponse : Aux Jeux de Londres de 1908. Le patinage artistique est le plus ancien sport d’hiver aux Jeux olympiques, au point où il y a commencé avant même la création des Jeux d’hiver. Mais pour ce faire, il a fallu tricher un peu. Cette année-là, en effet, les Jeux s’étaient tenus en quatre phases allant de la fin avril à la fin octobre. C’est à la dernière phase de ces IVes Olympiades de l’ère moderne qu’ont eu lieu les épreuves de patinage artistique mettant en compétition seulement six nations dont ne faisait pas partie le Canada. Dans certaines épreuves, le nombre de concurrents en lice suffisait à peine pour qu’on décerne les trois médailles qu’on remettait pour la première fois aux Jeux à la place de banals diplômes. Comme c’était aussi la première fois que des femmes étaient admises aux Jeux (37 sur environ 2000 athlètes en tout), la Britannique Florence Syers — aussi une cavalière et une nageuse accomplie, rapporte le site Internet de l’Encyclopédie Britannica — en avait profité pour remporter la médaille d’or au concours féminin individuel, en plus de la médaille de bronze en couple avec son époux et entraîneur, Edgar Syers. Leurs voisins et rivaux, les Johnson, s’étaient mieux tirés d’affaire avec la deuxième place dans une course à trois couples.