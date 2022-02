Martin St-Louis croit être à la hauteur du défi d’être entraîneur-chef du Canadien

Le nouvel entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal, Martin St-Louis, croit être à la hauteur du défi qui l’attend, malgré son manque d’expérience derrière le banc.

Lors de sa première conférence de presse, jeudi matin au Complexe sportif Bell de Brossard, St-Louis, qui succède à Dominique Ducharme, ne s’est pas caché du fait qu’il en sera à une première expérience derrière un banc de la LNH.

Il a notamment corrigé un journaliste qui l’a questionné sur le fait que son expérience comme entraîneur se limite à des niveaux « très très juniors ».

« Me semble que c’était du pee-wee », a mentionné St-Louis, l’air amusé, aux côtés du directeur général Kent Hughes.

Le nouvel entraîneur-chef par intérim du Tricolore a cependant rappelé qu’il a été placé dans presque toutes les situations imaginables pour un joueur de hockey, ce qui lui permettra de bien comprendre le moral de ses troupes.

« J’ai été un gars des mineures, un gars sur le quatrième (trio), le troisième, un top-6 et un’All Star’. […] J’ai le pouls de ce que ces gars-là vivent et je peux les aider », a affirmé St-Louis.

Âgé de 46 ans, St-Louis a connu une brillante carrière de 16 saisons dans la LNH, amassant 391 buts et 642 aides en 1134 matchs dans l’uniforme des Flames de Calgary, du Lightning de Tampa Bay et des Rangers de New York.

St-Louis a mentionné que, selon lui, le hockey demeure le même sport, qu’il s’agisse de jeunes ou de joueurs plus aguerris. Dans tous les cas, il faut gérer « les personnalités et les attentes, parce que tout le monde a des attentes ».

Il n’a donc pas peur de faire le saut directement derrière le banc du Canadien.

« Je sais que je vais m’améliorer chaque jour », a tranché St-Louis.

Concernant la question de l’intérim, St-Louis ne s’est pas dit préoccupé par cette situation. Il a affirmé vouloir profiter de l’occasion qui s’offre à lui.

De son côté, Hughes a expliqué que l’équipe avait besoin d’un changement rapide derrière le banc.

« On ne voulait pas attendre deux ou trois semaines, a-t-il expliqué. On voulait le faire vite, et Martin était prêt à prendre l’intérim. »

Pour l’instant, le statut des entraîneurs adjoints Alexandre Burrows, Éric Gravel, Mario Leblanc, Trevor Letowski, Éric Raymond et Luke Richardson demeure inchangé.