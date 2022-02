Éliot Grondin remporte l’argent en snowboard cross

Après une révision aux photos-finish, le Beauceron Éliot Grondin a décroché la médaille d’argent à l’épreuve de snowboard cross aux Jeux olympiques de Pékin, jeudi.

L’Autrichien Alessandro Haemmerle a croisé le fil d’arrivée quelques centimètres avant Grondin dans une course folle et a remporté la médaille d’or. L’Italien Omar Visintin a complété le podium.

Grondin, âgé de 20 ans seulement, avait pris le 36e rang aux Jeux de Pyeongchang. Le médaillé de bronze des derniers Mondiaux de surf des neiges a terminé au premier rang en qualifications grâce à un temps de 1:16,29 minute.

L’Autrichien Julian Lueftner a terminé au pied du podium.

Le Canadien Liam Moffatt (13e meilleur temps des qualifications) a été surpris dans sa vague de huitièmes de finale et a été éliminé par l’Autrichien Alessandro Haemmerle (4e temps) et l’Américain Mick Dierdorff (20e temps).

Âgé de 24 ans, Moffatt participe à ses premiers Olympiques. Il a terminé au huitième échelon lors des Mondiaux 2021, présentés à Idre Fjall, en Suède.

L’autre Canadien en lice, Kevin Hill, de Vernon, en Colombie-Britannique, a également été éliminé en huitièmes de finale. Il a obtenu le 26e chrono des qualifications.

Vétéran de 35 ans, Hill en est à ses troisièmes Jeux. Il a terminé huitième à Sotchi et 14e à Pyeongchang. Hill a remporté l’argent aux Mondiaux 2015 et le bronze deux ans plus tard. Il a conclu en 15e position en 2021.