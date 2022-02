La Slovaque Petra Vlhova décroche l'or en ski alpin

Laurence St-Germain et ses coéquipières de l’équipe canadienne de ski alpin s’attendaient à de grandes choses au slalom des Jeux olympiques de Pékin. Déçues par leurs résultats, les quatre skieuses retirent tout de même une certaine fierté de ce qu’elles ont accompli. St-Germain, Erin Mielzynski, Ali Nullmeyer et Amelia Smart se sont toutes qualifiées pour la deuxième manche, mais elles ont toutes été exclues du tableau des 15 meilleures skieuses.

« Nous aurions toutes pu avoir une chance d’accéder au podium ou de terminer parmi les cinq meilleures, a dit Mielzynski, meilleure Canadienne avec une 16e place. C’est ce que nous visions, nous ne venions pas ici pour participer. Nous étions des prétendantes. C’est pourquoi c’est si décevant pour moi. »

« C’est sûr que, sur papier, je ne suis pas tellement fière du résultat, surtout d’avoir moins bien fait qu’à Pyeongchang, a ajouté St-Germain, 17e, à plus de deux secondes et demie de la gagnante, la Slovaque Petra Vlhova. Je suis contente, car mon but pour arriver à la médaille que je visais était d’arriver confiante et d’attaquer, ce que j’ai fait. » Nullmeyer a terminé 21e, tandis que Smart a inscrit le 27e temps.