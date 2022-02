Mikaela Shiffrin trébuche encore et son cauchemar se poursuit

Les premiers jours des Jeux olympiques de Pékin ont des airs de cauchemar pour la skieuse américaine Mikaela Shiffrin. En contrepartie, la Slovaque Petra Vlhova vit des moments de pur bonheur, comme elle en avait peu savouré au cours des dernières années.

Deux jours après avoir failli à la tâche lors du slalom géant, où elle avait enfourché une porte en haut du parcours de la manche initiale, Shiffrin a vécu la même mésaventure, mercredi, lors de sa première sortie en piste lors de l’épreuve du slalom.

Son exclusion de la seconde manche a ouvert la porte à Vlhova, qui a offert à son pays la première médaille olympique de son histoire, et la plus recherchée d’entre toutes.

Vlhova a obtenu un chrono cumulatif d’une minute 44,98 secondes, et elle a mérité l’or, huit centièmes de seconde devant l’Autrichienne Katharina Liensberger.

La Suissesse Wendy Holdener, médaillée d’argent il y a quatre ans à Pyeongchang, a cette fois remporté le bronze, à 12 centièmes de la gagnante.



Médaille autour du cou, Vlhova a expliqué ses succès par une approche plus détendue, sous la direction de Mauro Pini, son nouvel instructeur.

« Mauro m’a apporté quelque chose d’énorme, parce qu’il me donne le sourire », a raconté Vlhova tout en ajoutant que lorsqu’elle était épuisée, les saisons passées, elle n’avait plus de plaisir à skier.

« Maintenant, chaque jour, même quand je suis fatiguée, je suis heureuse d’être de retour sur la neige. Rire souvent avec l’équipe. […] Sourire, apprécier le sport. […] Simplement m’amuser et skier. Ces dernières années, ça manquait. »

De son côté, c’est avec les larmes aux yeux que Shiffrin s’est adressée aux journalistes.

« Je n’ai jamais été dans cette positon auparavant et je ne sais pas comment réagir », a admis Shiffrin, championne olympique en slalom en 2014, à Sotchi, et en slalom géant en 2018, à Pyeongchang.

« J’ai poussé et peut-être que c’est allé au-delà de mes limites. Le slalom géant et le slalom sont les épreuves où j’ai investi le plus d’efforts. Ça donne vraiment l’impression d’avoir travaillé beaucoup pour rien », a-t-elle ajouté.

Seize ans plus tard, enfin !

Pendant que Shiffrin cherchait des réponses, sa compatriote Lindsey Jacobellis a finalement concrétisé un vieil objectif en méritant la médaille d’or lors de la finale du snowboard cross.

À l’âge de 36 ans et à ses cinquièmes Jeux olympiques, Jacobellis a procuré un premier triomphe à son pays à Pékin. Elle est aussi devenue l’Américaine la plus âgée à remporter une médaille d’or.

C’est un rêve qu’elle n’a jamais cessé de pourchasser depuis qu’elle avait dû se contenter de la médaille d’argent dans des circonstances crève-coeur lors des premiers Jeux de sa carrière.

Jusqu’à mercredi, Jacobellis était surtout connue pour avoir pris une énorme avance avant le saut final aux Jeux de Turin en 2006, mais elle a chuté en voulant célébrer trop hâtivement sa victoire pour finalement se contenter de la médaille d’argent.

« (Les gens) peuvent en parler autant qu’ils le désirent parce que ça m’a aidé à devenir la personne que je suis aujourd’hui. Ç’a m’a gardé affamée et ça m’a poussé à continuer de batailler dans ce sport. »

À l’épreuve de grand saut en ski acrobatique, le Norvégien Birk Ruud était assuré de repartir de l’épreuve avec la médaille d’or autour du cou avant même de s’élancer pour son troisième saut.

Il avait obtenu des notes de 95,75 et 92,00 à ses deux premiers essais, ce qui lui conférait un total de 187,75 points.

Après son triomphe, il a effectué son tour d’honneur en portant le drapeau norvégien lors de son troisième saut. Ruud a aussi dévoilé une montre en or au tour de son poignet, un cadeau de son père, qui est décédé d’un cancer l’année dernière.

« Papa, tu es avec moi », a-t-il dit, en tapant sur son coeur.

En luge biplace, les Allemands Tobias Wendl et Tobias Arlt ont mérité leur troisième médaille d’or olympique d’affilée. Ils ont devancé leurs compatriotes Toni Eggert et Sascha Benecken par 99 millièmes de seconde.

Depuis le début des Jeux de Pékin, l’Allemagne a gagné trois médailles d’or en autant de sorties en luge.

En hockey masculin, dans des duels du groupe B, le Comité olympique russe a blanchi la Suisse 1-0 et le Danemark a vaincu la République tchèque 2-1.

Dans un tout autre ordre d’idées, la cérémonie des médailles pour la compétition par équipe de patinage artistique a été repoussée en raison d’« ennuis légaux » qui pourraient changer le podium, a déclaré le Comité international olympique (CIO).

La remise de médaille prévue mardi devait confirmer le couronnement de l’équipe du Comité olympique russe. Les Américains et les Japonais devaient recevoir respectivement leurs médailles d’argent et de bronze.

Mark Adams, porte-parole du CIO, a mentionné qu’une « consultation légale » était en cours. Les détails de l’enquête n’ont pas été dévoilés.

Si un athlète de l’une des équipes était disqualifié, un appel suivrait sûrement au Tribunal Arbitral du Sport. Le Canada a pris le quatrième rang lors de l’épreuve et pourrait donc se hisser sur le podium.