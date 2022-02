Boutin se ressaisit et le relais atteint la finale

L’ancienne version de Kim Boutin ne serait pas revenue aussi forte après une bête chute.

La patineuse de vitesse courte piste de Sherbrooke a connu un début de soirée cauchemardesque aux Jeux olympiques de Pékin, mercredi, étant victime d’une bête chute après le dernier virage de sa course préliminaire de 1000 mètres.

Boutin semblait se diriger vers une victoire facile quand son patin s’est coincé dans une fissure dans la glace. Elle a perdu l’équilibre, a percuté la bande et a vu ses rivales la devancer à la ligne d’arrivée pendant qu’elle se demandait ce qui avait bien pu lui arriver.

« Je suis un peu déçue, je pense que j’étais très forte pour cette distance-là », a souligné Boutin avec la voix tremblotante.

« Je pense que c’est une des premières fois que je tombe de cette façon », a ajouté celle qui avait gagné le bronze au 500 mètres deux soirs plus tôt au Palais omnisports de la capitale.



Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Boutin a toutefois repris son courage à deux mains. Plus tard dans la soirée, elle a contribué à la qualification du Canada en finale du relais 3000 mètres dames.

Le quatuor canadien composé de Boutin, Alyson Charles, Courtney Sarault et Florence Brunelle, a essentiellement mené sa course d’un bout à l’autre. Les Canadiennes ont tout juste devancé les Sud-Coréennes à la ligne d’arrivée.

Longtemps consumée par son désir de gagner à tout prix, Boutin, âgée de 27 ans, a affirmé qu’elle aurait probablement eu de la difficulté par le passé à retrouver son calme à temps pour offrir une bonne performance au relais. Pas cette fois-ci.

« J’ai vraiment regroupé mes efforts pour être avec les filles lors du relais et je pense que je l’ai été », a dit Boutin en se tournant vers ses coéquipières, qui ont toutes acquiescé.

La qualification au relais a aidé Boutin à tourner la page sur sa chute. Pour Brunelle, il s’agissait enfin d’un moment positif aux Jeux de Pékin.



La Trifluvienne âgée de 18 ans avait chuté lors de la finale du relais 2000 mètres mixte, samedi, puis avait été pénalisée lors des quarts de finale du 500 mètres, lundi.

« Quand on fait des erreurs, on apprend. J’ai appris. Mais il ne fallait pas que ça me freine à essayer d’autres choses, a dit Brunelle. C’était mon point pour ce relais-là ; continuer à avoir de l’audace, continuer à être intense et ne pas avoir peur. Des erreurs, ça arrive. Et c’est comme ça que je grandis en tant que patineuse. »

La finale du relais 3000 mètres féminin aura lieu dimanche. En plus des Canadiennes et des Sud-Coréennes, les Pays-Bas et la Chine lutteront aussi pour l’or.

Sarault et Charles participaient aussi aux préliminaires du 1000 mètres, mercredi. Sarault a gagné sa vague, tandis que Charles a obtenu son billet pour les quarts de finale à la suite d’une décision de l’arbitre.

Elles seront donc des éliminatoires sur cette distance, vendredi. Les préliminaires du 500 mètres messieurs et les demi-finales du relais 5000 mètres masculin sont aussi à l’horaire.