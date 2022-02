Meryeta O’Dine ajoute aux succès du Canada en surf des neiges

Meryeta O’Dine a décroché la médaille de bronze en snowboard cross dames, mercredi.

Alors que la vétérane américaine Lindsey Jacobellis a glissé avec brio jusqu’à la ligne d’arrivée pour son premier titre olympique à ses cinquièmes Jeux, O’Dine s’est retrouvée troisième pendant toute la course, essayant d’attaquer la Française Chloe Trespeuch tout en repoussant les offensives de l’Australienne Belle Brockhoff.

La Britanno-Colombienne de 24 ans a résisté à Brockhoff et elle a décroché la troisième médaille du Canada en surf des neiges aux Jeux, après celles de Maxence Parrot et Mark McMorris en slopestyle.

« Vous devez être patiente et vraiment garder la ligne où vous savez que vous allez passer. Il y a des endroits où j’ai essayé de faire un dépassement et il n’y avait soit plus d’espace ou bien j’étais ralentie », a expliqué O’Dine à propos de la finale très relevée.

Sa coéquipière Tess Critchlow s’est classée sixième après avoir terminé deuxième de la petite finale.

Audrey McManiman, native de St-Ambroise-de-Kildare, a été éliminée en quarts de finale. L’autre Canadienne en lice, Zoe Bergermann, a été victime du même sort.

Le Canada pourrait ajouter à sa récolte en fin de journée à Pékin alors que le vétéran Charles Hamelin, âgé de 37 ans, pourrait devenir le cinquième Olympien canadien à gagner six médailles olympiques lors de l’épreuve de 1500 mètres.

Sa coéquipière Kim Boutin, médaillée de bronze au 500 mètres lundi, tentera pour sa part de se mettre en position d’ajouter à son palmarès en participant aux préliminaires du 1000 mètres et aux demi-finales du relais dames.

McEachran rate son coup

Plus tôt, le skieur acrobatique Evan McEachran semblait en mesure d’obtenir un podium au grand saut après une grosse première manche, mais il a finalement terminé neuvième.

McEachran a mené pendant une grande partie de la première manche après avoir marqué 93,00 points — à égalité au deuxième rang des meilleurs de la compétition — après avoir exécuté un impressionnant triple cork renversé. Son score a tenu jusqu’à ce que le Norvégien Birk Ruud, l’éventuel médaillé d’or, obtienne 95,75 lors du dernier saut du premier tour.

McEachran a misé gros avec un 1800 à son deuxième essai, mais il a perdu le contrôle et a chuté à son atterrissage.

À son dernier saut, un triple cork, il est tombé lors de son atterrissage, ruinant ses espoirs de podium.

« Honnêtement, j’avais un gros blocage mental sur les deux figures que j’ai faites aujourd’hui, a expliqué McEachran. Je suis juste heureux d’avoir été capable de les exécuter, de les avoir tenté et d’atterrir sur mes pieds sans me blesser.

« Malheureusement, c’était très serré. Je pense que si j’avais atterri le deuxième et que je n’étais pas tombé, j’aurais pu finir sur le podium. La pilule est difficile à avaler. »

Ruud était assuré de la médaille d’or avant d’exécuter son dernier saut après avoir marqué 187,75 points lors de ses deux premiers sauts.

Dans une autre épreuve de surf des neiges, la Longueuilloise Élizabeth Hosking et l’Albertaine Brooke D’Hondt ont obtenu leur billet pour la finale de l’épreuve de demi-lune en surf des neiges.

Hosking a connu un deuxième parcours sans embûche, ce qui lui a valu une note de 70,50. Ce résultat lui a permis de terminer au neuvième rang des qualifications.

Quant à D’Hondt, de Calgary, elle a connu deux bonnes descentes. Elle a légèrement amélioré sa note lors de la deuxième manche, lorsque sa descente lui a valu 70,00 points. Elle a pris le 10e rang des qualifications, tout juste derrière Hosking.

Chez les hommes, l’Albertain Liam Gill a subi l’élimination en qualifications.

Au Centre national de ski alpin de Yanqing, Erin Mielzynski s’est révélée la meilleure Canadienne du slalom, avec une 16e position, tout juste devant Laurence St-Germain, de Saint-Ferréol-les-Neiges.