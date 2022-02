Les Canadiennes défont leurs grandes rivales américaines

L’équipe féminine canadienne de hockey a remporté son premier duel contre ses grandes rivales américaines aux Jeux de Pékin dans ce qui pourrait bien faire office de répétition en vue du match pour la médaille d’or.

Les Canadiennes ont complété leur tour préliminaire invaincues mardi grâce à une victoire de 4 à 2 sur les États-Unis, au terme d’un match rapide et physique où ont plu sur elles les pénalités et les tirs sur leur gardienne, Ann-Renée Desbiens.

Obligée de composer avec de nombreux revirements et plus d’une demi-douzaine de désavantages numériques, la titulaire d’une maîtrise en comptabilité originaire de La Malbaie est arrivée à un total de 51 arrêts dont certains réalisés au milieu de joueuses pêle-mêle. « On ne sait jamais à quoi s’attendre lorsqu’on joue contre les Américaines. Mais ce qu’on sait, c’est que ce sera un match serré et physique, avec beaucoup de mises en échec et des gens devant le but qui revolent un peu partout. […] Je ne dois pas être égoïste et je sais que ce n’est pas l’idéal pour l’équipe, mais je trouve souvent plus facile d’avoir un match de 50 ou 60 lancés qu’un match de 12 lancés. Tu te contentes de faire un arrêt à la fois. »

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Première historique pour Poulin

Les Canadiennes ont été les premières à s’inscrire au tableau indicateur en première période grâce au premier de deux buts marqués par Brianne Jenner. Les Américaines sont revenues au pointage en début de deuxième période, puis ont brièvement pris les devants, le Canada répliquant presque immédiatement, et deux fois plutôt qu’une.

La capitaine de l’équipe canadienne, Marie-Philip Poulin, est venue couronner cet effort en portant la marque à 4-2 lors d’un lancer de pénalité, une première au hockey olympique féminin au Canada.



Les Américaines ont bien tenté de revenir dans le match en troisième période et ont même profité d’un avantage numérique pour retirer leur gardienne et jouer à six contre quatre, rien n’y fit.

« Je crois que nous avons eu de bons moments où nous dominions le jeu, mais il faudra trouver le moyen de maintenir ce niveau d’effort tout au long de la partie, a commenté la défenseure américaine, Lee Stecklein. On ne peut pas laisser les Canadiennes faire ce qu’elles font le mieux, sans quoi elles finissent rapidement par mettre la rondelle dans le but. »

« On a donné beaucoup de revirements par simple manque de communication. On est encore en rodage », a expliqué Jocelyne Laroque, de Ste-Anne au Manitoba. Il y a aussi eu trop de pénalités, a-t-elle convenu, mais seulement à moitié. « La façon que nous avons de jouer est dure et physique. Même si cela doit nous valoir quelques pénalités, ce n’est pas si grave à long terme à condition de ne pas exagérer. Ce n’était certainement pas notre meilleur match, mais ça va. C’est un long tournois, on va continuer d’apprendre et de s’améliorer. »



Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

En route vers la finale

Les Canadiennes bouclent ainsi leur ronde préliminaire à avec une fiche parfaite de 4 victoires, dont trois remportées plus que confortablement contre la Suisse (12-1), la Finlande (11-1) et les Russes (6-1). Cela porte à 19 le nombre de victoires consécutives du Canada en rondes préliminaires des Jeux olympiques, une séquence commencée en 2002.

L’entraineur en chef de l’équipe canadienne reste toutefois prudent. « Je préfère, évidemment, la situation dans laquelle on se trouve, mais l’histoire a montré que cela ne garantit rien, a fait valoir Troy Ryan. Disons que nous sommes heureux de continuer de gagner en confiance, et que nous sommes contents de voir que nous avons trouvé une façon de gagner aujourd’hui même si nous n’avons pas joué notre meilleur hockey. »

Si elles ne connaissent pas encore l’identité de leurs adversaires en quart de finale, il y a fort à parier qu’elles se rendront en finale pour la médaille d’or, le 17 février, comme elles l’ont fait à tous les Jeux olympiques depuis l’entrée du hockey féminin à Nagano en 1998, remportant les grands honneurs quatre fois sur six. Les probabilités sont grandes également qu’elles y retrouvent, comme toutes les autres fois sauf une, à Turin en 2006, leurs rivales américaines qui leur avaient ravi l’or à Pyeongchang la dernière fois.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.