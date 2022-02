Le Canada gagne sa première médaille d’or et écrit une page d’histoire en saut à skis

Après avoir été blanchis dimanche, les athlètes canadiens ont rebondi avec panache, lundi, aux Jeux d’hiver de Pékin. Ils ont décroché une première médaille d’or grâce à une performance qui a récompensé la ténacité et le courage d’un athlète québécois et édité une page d’histoire de l’olympisme canadien dans une discipline qui n’a jamais volé très haut au pays.

Le Canada a conclu cette troisième journée avec quatre médailles, dont trois de bronze. L’autre, en or, s’est retrouvée au cou du Bromontois Maxence Parrot, auteur d’un score de 90,96 points lors de sa deuxième descente en slopestyle.

Le triomphe de Parrot est celui d’un athlète qui, il y a exactement trois ans, a dû se battre contre un lymphome de Hodgkin. La lutte a été éprouvante pour le planchiste, mais il en est ressorti grandi, a-t-il souligné.

« Je suis beaucoup plus fort mentalement, surtout après ma bataille contre le cancer. Traverser 12 traitements de chimiothérapie en six mois vous rend plus fort », a affirmé Parrot, qui avait mérité l’argent à Pyeongchang.

Parrot a eu de la compagnie sur le podium puisque Mark McMorris a mérité le bronze avec une note de 88,53 points.

De son côté, le Québécois Sébastien Toutant n’a pu faire mieux qu’une neuvième place, avec un score de 54,00 points.

L’autre exploit de la journée a été l’œuvre du quatuor de saut à skis qui a mérité la médaille de bronze lors de l’épreuve mixte par équipe. Avant les Jeux de Pékin, le Canada n’avait jamais accédé au podium dans quelque épreuve que ce soit en saut à skis.

Lundi, un bond spectaculaire de Mackenzie Boyd-Clowes, d’une distance de 101,5 mètres, lui a valu un score de 128,1 points. Du coup, le Torontois de 30 ans et ses compatriotes Alexandria Loutitt, Matthew Soukup et Abigail Strate ont complété la compétition avec 844,6 points, derrière la Slovénie (1001,5) et le Comité olympique russe (890,3).



« Ça fait 23 ans que je pratique ce sport et je n’ai pas encore vu le saut à skis profiter d’un élan au Canada. J’espère que ça va provoquer quelque chose », a déclaré Boyd-Clowes.

« Ça nous donne une chance de sauver notre sport », a renchéri Loutitt, au sujet des répercussions possibles de cet exploit.



Le Canada a également mérité une médaille de bronze en patinage de vitesse courte piste grâce à Kim Boutin, auteure d’un chrono de 42,724 secondes lors de la grande finale du sprint 500 mètres.

La Sherbrookoise de 27 ans a accédé à un quatrième podium olympique après ses trois médailles à Pyeongchang. En Corée du Sud, elle avait aussi obtenu le bronze sur 500 mètres.

La performance de Boutin a probablement consolé beaucoup de gens au sein de la délégation canadienne, surtout après que le Québécois Pascal Dion, meneur au classement de l’épreuve en Coupe du monde, eut été victime d’une chute en quarts de finale de l’épreuve du 1000 mètres.

Avant lui, Jordan Pierre-Gilles, seul autre Canadien inscrit à l’épreuve, avait été disqualifié pour avoir provoqué un contact.

De plus, la Québécoise Florence Brunelle a été pénalisée en quarts de finale pour avoir causé un contact qui a mené à la chute de sa compatriote Alyson Charles. Cette dernière a pu participer aux demi-finales, mais elle a éventuellement dû se contenter d’une troisième place en finale B.

Par ailleurs, l’Ontarienne Megan Oldham s’est distinguée lors des qualifications de l’épreuve féminine de grand saut en ski acrobatique. L’athlète de 20 ans a présenté un pointage combiné de 171,25, le meilleur des qualifications, pour obtenir son billet pour la finale de l’événement, mardi.

Elle y sera accompagnée par la Québécoise de 17 ans Olivia Asselin, qui a conclu les qualifications au 11e échelon.

En hockey féminin, le Canada a mérité une troisième victoire d’affilée en ronde préliminaire, défaisant la Russie 6-1 dans un match qui a commencé avec plus d’une heure de retard et lors duquel les joueuses des deux équipes ont dû porter un masque. Mardi, le Canada (3-0) et les États-Unis (3-0) s’affronteront pour le premier rang du groupe A.

Le Canada déchu (bis)

La journée s’était bien mal amorcée pour le Canada, qui n’a pas réussi à défendre deux titres gagnés à Pyeongchang en 2018.

Ce fut notamment le cas en curling mixte, où les Canadiens Rachel Homan et John Morris ont laissé filer une avance de 7-5 après sept manches contre l’Italie pour éventuellement s’incliner 8-7 en manches supplémentaires.

Ce revers a laissé le Canada (5-4) avec une fiche identique à celle de la Suède, mais qui était favorisée par le bris d’égalité.

Du coup, les deux Canadiens ont terminé au cinquième rang à l’issue du volet préliminaire alors que les quatre premiers tandems se qualifiaient pour la ronde éliminatoire.

Le Canada a également échoué dans la défense de son titre olympique à l’épreuve par équipe en patinage artistique. Malgré la troisième place de l’Ontarienne Madeline Schizas lors du programme libre, le Canada a complété la compétition en quatrième position grâce à un total de 53 points, soit 10 de moins que le Japon, qui a décroché la médaille de bronze.

Le Canada a aussi connu une journée difficile en slalom géant féminin.

La Québécoise Valérie Grenier a happé l’une des dernières portes de la piste lors de sa première descente et elle a été disqualifiée de la compétition.

L’autre Canadienne en lice, Cassidy Gray, a également été disqualifiée en première manche.

Au biathlon 15 km individuel chez les femmes, la meilleure canadienne a été Megan Bankes, 33e. Sarah Beaudry a terminé 80e.

En patinage de vitesse longue piste, Ivanie Blondin a pris le 13e rang et Maddison Pearman s’est classée 24e lors du 1500 mètres chez les dames.