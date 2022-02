Gagnon est de retour aux Jeux 20 ans plus tard

Quand Marc Gagnon a annoncé qu’il prenait sa retraite, le 25 septembre 2002, il n’aurait jamais pensé ressortir ses patins huit ans plus tard pour devenir entraîneur. Il aurait encore moins cru qu’il serait de retour aux Jeux olympiques vingt ans après avoir atteint l’apogée de sa carrière aux Jeux de Salt Lake City.

Le voici pourtant aux Jeux olympiques de Pékin en tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste.

« Les premières années après avoir pris ma retraite, je voulais vraiment déconnecter, a raconté Gagnon lors d’un entretien téléphonique à Pékin avec La Presse canadienne. J’ai pris ma retraite quand j’étais au top. J’aurais pu avoir encore des années devant moi si j’avais voulu étirer ça — des années positives ou en déclin, peu importe. »

« Je croisais souvent Isabelle Charest [l’ancienne patineuse de vitesse aujourd’hui ministre responsable de la Condition féminine et ministre déléguée à l’Éducation] parce que nous étions tous les deux propriétaires de gyms, et le nombre de fois où nous nous demandions si nous allions recommencer à patiner, c’est fou ! J’avais vraiment besoin d’être loin de ça. »

Aujourd’hui âgé de 46 ans, Gagnon raconte avoir eu besoin d’une coupure avec le patinage de vitesse parce que son obsession de la victoire l’épuisait. Il n’avait aussi plus rien à prouver après les Jeux olympiques de Salt Lake City. Il était alors l’athlète le plus décoré de l’histoire du Canada aux Jeux d’hiver avec cinq médailles à sa collection, trois médailles d’or et deux d’argent.

Pendant huit ans, Gagnon s’est lancé dans différentes aventures d’affaires, notamment avec Énergie Cardio et La Cage aux sports. Durant cette période, il a tourné le dos à différentes occasions de devenir entraîneur. Il a fallu l’appel de son ancien coéquipier et ami Jonathan Guilmette pour qu’il retourne sur la patinoire comme entraîneur.

Gagnon avait vraisemblablement raison quand il disait qu’il n’aurait jamais arrêté de patiner s’il n’avait pas accroché ses patins en 2002. La piqûre est venue rapidement à son retour sur la patinoire.

« Jonathan m’a appelé un matin de 2010 en me vendant ça de la bonne façon, en me disant de venir “coacher” avec lui et que ça ne nuirait pas à mes journées de gestion de mes commerces, a expliqué Gagnon. J’ai voulu me donner un an à entraîner avec un bon ami en me disant que, si je n’aimais pas ça, je retournerais à ce que je faisais. »

« Après deux semaines, j’étais vendu. Je savais que c’était ça que je voulais faire. J’ai enclenché des pourparlers pour vendre mes commerces. »

Au cours de son parcours, Gagnon a notamment passé six ans au Centre régional canadien d’entraînement. Il est finalement passé dans l’équipe nationale en janvier 2021.

« J’étais bien là où j’étais, et j’aimais entraîner. Par contre, je serais menteur de dire que je n’aime pas ma position actuellement parce que j’ai été un gars de performance quand j’étais athlète, a admis Gagnon. Me retrouver avec ces athlètes-là qui ressemblent au patineur que j’étais durant les dix dernières années de ma carrière, c’est sûr que c’est encore plus intéressant et valorisant. »

Beaucoup de stress

Gagnon a eu droit à son baptême olympique comme entraîneur, samedi, au Palais omnisport de la capitale, site où il a remporté son premier titre mondial en 1993.

La première portion de la soirée s’est déroulée sans embûche, étant donné que les cinq patineurs canadiens en action ont franchi les qualifications au 500 mètres dames et au 1000 mètres messieurs. Le reste de la soirée a été beaucoup plus difficile pour les nerfs de Gagnon, le Canada ayant été pénalisé et relégué au sixième rang du relais 2000 mètres mixte à la suite d’une chute de Florence Brunelle.

« C’est sûr que j’ai maigri, s’est exclamé Gagnon en revenant sur la soirée. Je peux assurément dire qu’en tant qu’athlète, je n’ai jamais été stressé comme hier [samedi]. »

« Je me rends compte dans tout ça qu’il n’y a pas que le stress de ne pas savoir comment les choses vont se dérouler, mais il y a aussi un profond désir que vos athlètes réussissent. Vous n’avez pas envie qu’il se produise quelque chose comme ce que nous avons vécu hier. Vous avez envie que tout aille bien et qu’au final, ils récoltent ce pour quoi ils ont tellement travaillé fort. »

Il a toutefois l’occasion de partager ses connaissances avec ces athlètes et de boucler la boucle en redonnant son temps et son énergie au sport qui a fait de lui l’un des plus grands athlètes canadiens de sa génération.