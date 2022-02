Jules Burnotte élargit sa cible

Jules Burnotte est un esprit libre aux intérêts et aux opinions divers qui n’entend pas se laisser encarcaner. Le biathlète dit toutefois mieux comprendre aujourd’hui lorsqu’il est plus utile qu’il se taise.

On est tout de suite frappé de la façon peu commune que le Sherbrookois de 25 ans a de parler de son sport et de ses propres performances. Au moment de notre conversation, deux semaines avant l’ouverture des Jeux de Pékin, l’athlète à la volumineuse tignasse rousse venait de boucler une épreuve de 20 km individuelle particulièrement difficile à la Coupe du monde d’Antholz, en Italie, où il avait raté presque la moitié de ses cibles.

« Ça arrive de connaître une mauvaise journée, mais disons que ça m’arrive un peu trop souvent à mon goût », avait-il constaté sans détour. « Je suis meilleur skieur que tireur, mais il faut que je sois honnête : ça prend beaucoup de travail et de rigueur pour être plus constant. Une rigueur que je n’ai pas vraiment. Je n’ai jamais beaucoup aimé m’entraîner à tirer. »

C’est d’ailleurs dans cette épreuve que le Québécois lancera ses Jeux mardi (3 h 30, heure de Montréal).

Alors que plusieurs athlètes sont venus au biathlon par les cadets, Jules Burnotte a commencé à pratiquer le sport à 12 ans parce qu’un club se trouvait tout près de sa maison et que ses parents préféraient cela à devoir le conduire à un club de ski de fond à une demi-heure de route. « Ils se sont bien fait avoir, parce que quand j’ai commencé à avoir du succès et à tirer de la carabine [de calibre] 22, ils ont dû m’amener chaque fin de semaine où il y avait des champs de tir à Mégantic, Québec ou Gatineau. »

Un parcours original

Athlète aux intérêts multiples, Jules Burnotte n’hésite pas à dire que s’il aime son sport, son préféré en est un autre : la course de cross-country. « Le tir à la carabine a toujours été loin de notre famille. J’ai peut-être mis un an à commencer à avoir du fun à tirer, et trois ou quatre ans avant de vraiment comprendre en quoi ça consistait. »

Ses aptitudes de tireur seront mises au défi aux Jeux de Pékin. Battu par un vent froid et changeant qui gelait les visages et rendait folle la trajectoire des balles, le site de compétition à Zhangjiakou, à 200 kilomètres au nord-ouest de la capitale chinoise, a fait rager, samedi, les concurrents de la course de relais mixte dans le gai claquement des armes à feu et le tintement des projectiles sur les cibles métalliques.

Le parcours qui a permis à Jules Burnotte de se qualifier pour les Jeux de Pékin illustre déjà son talent et son originalité. Refusant depuis le début de tout laisser pour aller rejoindre les autres membres de l’équipe canadienne de biathlon basée à Canmore, en Alberta, il a dû s’entraîner seul ces dernières années. Pour compliquer les choses, il a également subi coup sur coup deux commotions cérébrales en plus de faire face à un sévère épisode de COVID-19.

« Le fait de m’entraîner seul n’est pas l’idéal, mais c’est ce que j’ai choisi. Tout s’est placé juste à temps pour que je puisse me préparer et me qualifier pour mes premiers Jeux olympiques. Finalement, j’ai été chanceux », avoue-t-il, modeste.

Le choix de rester au Québec visait aussi à lui permettre de poursuivre des études d’éducateur sportif qui ont bifurqué vers la philosophie pour enfants, l’analyse des enjeux en enseignement et l’éducation à l’écoresponsabilité.« J’ai toujours eu beaucoup de difficulté à ne faire qu’une seule chose. »

La parole des athlètes

Il y a un peu plus de deux ans, l’athlète s’est fait remarquer pour avoir osé remettre en cause les liens qu’entretenait son sport avec des commanditaires issus de l’industrie pétrolière et du lobby des armes à feu. « Je viens d’un milieu plutôt militant, où l’implication sociale et environnementale faisait partie de notre quotidien », explique-t-il.

Le Québécois n’est pas le seul athlète amateur ou professionnel à avoir voulu, ces dernières années, profiter de sa tribune pour exprimer son point de vue sur des enjeux qui lui tiennent à cœur. Conscient du phénomène, et soucieux de l’encadrer, le mouvement olympique a essayé d’assouplir un peu ses règles à Tokyo afin de permettre l’expression d’une certaine parole politique ou sociale de la part des athlètes, mais pas dans le cadre des compétitions ni sur le podium. Le fait que, six mois plus tard, les Jeux se tiennent dans un pays souvent accusé justement de ne pas respecter la liberté de parole et les droits de la personne constituera peut-être un premier test de ces nouvelles règles.

Chose certaine, les sorties publiques de Jules Burnotte n’ont pas eu l’air de plaire à tous, et on ne s’est pas gêné pour le lui faire savoir. Le principal intéressé estime aujourd’hui avoir commis une erreur.

« Comme citoyen, je reste engagé, mais j’ai compris qu’il faut savoir choisir la façon, le lieu et le moment de faire les choses, explique-t-il d’une voix posée. Ce n’est pas à moi, par exemple, de dire si on devrait ou non boycotter les Jeux de Pékin. Et si tes idées ne sont pas suffisamment construites et que tu n’es que dans l’émotion, peut-être que tu es mieux de ne rien dire tout de suite. »

« Cela ne veut pas dire qu’il faille se fermer la trappe, insiste-t-il. Ça veut juste dire qu’il vaut mieux en parler, s’interroger et progresser ensemble. Sinon, tout ce que l’on obtient, c’est que les gens se braquent. »

En attendant, le Québécois ne reste pas les bras croisés. Il s’est joint récemment à un comité de l’Union internationale de biathlon sur le développement durable. On y cherchera notamment jusqu’où les athlètes sont prêts à aller pour réduire l’empreinte écologique de leur sport.

Il se félicite également d’avoir trouvé un commanditaire en accord avec ses valeurs. Il s’agit de l’entreprise d’autopartage Communauto.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.