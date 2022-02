6 Une démarche quasi-robotique | C'est avec un pas martial que huit soldats ont porté le drapeau rouge et doré de la Chine lors de la cérémonie d'ouverture. Celle-ci s'est d'ailleurs déroulée devant des tribunes remplies au tiers de leur capacité par des spectateurs invités pour l’occasion et dans un contexte lourd, entre COVID-19, tensions diplomatiques et polémiques.