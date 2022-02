Déjà deux médailles pour le Canada

Le Canada a bien entamé la première journée officielle de compétitions aux Jeux olympiques de Pékin avec une récolte de deux médailles.

La première appartient à la patineuse ontarienne Isabelle Weidemann qui a décroché le bronze pour l’épreuve de patinage de vitesse sur longue piste (3000 mètres), alors que la seconde en est une d’argent remportée par le favori Mikaël Kingsbury en bosses.

Weidemann a franchi l’arrivée en un temps de 3:58,64 et elle s’est temporairement hissée en tête avec deux autres patineuses à faire, soit la Néerlandaise Irene Schouten et l’Italienne Francesca Lollobrigida.

« Je suis excitée d’avoir complété la première épreuve (de distance). J’étais pas mal nerveuse aujourd’hui. Nous sommes ici depuis longtemps et ça faisait longtemps que j’attendais cette première course. Je suis heureuse et je me sens un peu plus à l’aise maintenant. J’ai hâte aux prochaines épreuves de distance », a déclaré Weidemann.

Schouten a réussi un record olympique de 3:56,93 pour gagner la médaille d’or alors que Lollobrigida a décroché la médaille d’argent en vertu d’un chrono de 3:58,06.

Originaire d’Ottawa, Weidemann est devenue la première Canadienne depuis 2010, à Vancouver, à gagner une médaille en patinage de vitesse sur longue piste.

Weidemann est arrivée à Pékin en tant qu’espoir de médaille au 3000 mètres et au 5000 mètres. Elle est grimpée sur le podium à trois reprises cette saison en Coupe du monde, terminant deuxième en Pologne, en Norvège et à Calgary.

Un second podium

En quête d’un deuxième triomphe consécutif aux Jeux olympiques d’hiver, le Québécois Mikaël Kingsbury s’est fait damer le pion par le Suédois Walter Wallberg à l’épreuve des bosses, samedi.

Avant-dernier à se lancer sur la piste parmi les six compétiteurs de la super-finale, Kingsbury s’était emparé du premier rang devant le Japonais Ikuma Horishima, grâce à une note de 82,18. C’était sans compter sur une prestation impériale de Wallberg, qui a obtenu un score de 83,23.

Wallberg a ainsi mis fin à la suprématie du Canada aux bosses aux Jeux olympiques. Grâce à Alexandre Bilodeau, en 2010 et en 2014, et Kingsbury, en 2018, des athlètes du pays étaient montés chaque fois sur la plus haute marche du podium.

Pour Kingsbury, il s’agit tout de même d’une troisième médaille olympique, lui qui avait aussi mérité l’argent en 2014 et l’or en 2018. Il est le premier à réaliser pareil exploit.