Patineur et papa, mais pas à tout prix

Si vous avez lu ou entendu récemment un reportage sur le patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil, vous ne pouvez pas ne pas savoir qu’il est le fier papa d’une petite fille de deux ans prénommée Rose. En plus de le combler de bonheur, cette nouvelle venue l’a amené à revoir ses priorités dans la vie ainsi qu’à relativiser ses succès comme ses échecs dans son sport. Ce qui a ultimement fait de lui un meilleur athlète, constate-t-il.

Mais cela ne vient pas sans ajustements à la façon de pratiquer son métier de sportif. « À partir du moment où tu choisis d’avoir une famille, c’est sûr que tu veux être plus souvent à la maison, que tu essaies de limiter les camps d’entraînement et les voyages superflus », note-t-il par exemple.

Eux-mêmes patineurs olympiques, ses parents, Ariane Loignon et Robert Dubreuil, n’ont pas eu le loisir de faire les mêmes choix, dit le fils de 29 ans. « Aussitôt que ma mère est tombée enceinte de moi, mon père a pris sa retraite. Pas parce qu’il n’était plus bon, mais parce qu’il avait une famille à faire vivre. Aujourd’hui, mon sport me permet de gagner assez d’argent pour ne pas avoir à mettre fin, comme eux, à ma carrière avant ma date d’expiration. Je m’estime même à mon apogée, et il y a d’autres gars sur les mêmes lignes de départ que moi qui ont 34 ans et trois enfants. »

Son coéquipier sur l’équipe canadienne Antoine Gélinas-Beaulieu a appris à la dure l’importance primordiale du sentiment d’équilibre et de bien-être mental dans la pratique de son sport après que des conditions abusives d’entraînement l’eurent poussé à 20 ans à interrompre une carrière prometteuse de patineur de vitesse courte piste.

« On entretient une image très romantique de l’athlète qui se donne corps et âme uniquement à son sport, mais ce n’est pas viable à long terme. Que tu sois sportif ou que tu fasses n’importe quel autre métier, le maintien d’un équilibre avec les autres facettes de ta vie est nécessaire pour se surpasser », souligne le patineur de 29 ans.

La personne avant l’athlète

Ce qui a convaincu Antoine Gélinas-Beaulieu de déménager de Montréal à Québec et de rechausser les patins après cinq ans de pause, c’est notamment la présence de Gregor Jelonek. L’entraîneur de patinage de vitesse longue piste affirme avoir trop vu « d’athlètes mettre fin à leur arrière prématurément parce qu’ils étaient brûlés physiquement et surtout mentalement ».

Il reconnaît sans ambages que cette perception tient peut-être au fait qu’il tend à « aimer plus la personne que l’athlète ». Il fait tout de suite remarquer cependant qu’un bon équilibre de vie est aussi le meilleur gage de succès. « Un athlète qui est heureux, qui sent qu’il se développe à l’école, qui est bien entouré par sa famille, qui est près de sa blonde, qui arrive à l’entraînement content d’être là… C’est ce qui garde la passion. C’est ce qui donne l’énergie. »

Ce type de facteurs, y compris les questions de conciliation sport-famille, ne feront que se présenter de plus en plus souvent, observe Amélie Soulard, psychologue et spécialiste en préparation mentale à l’Institut national du sport du Québec. « On a appris à mieux entraîner et protéger le corps des athlètes, ce qui leur permet de poursuivre leur carrière plus longtemps. Mais ils réclament de pouvoir être à la fois athlètes et parents. Cela vient avec l’importance que l’on accorde désormais à la santé mentale. »

En entrevue au Devoir le mois dernier, le chef du sport au Comité olympique canadien, Eric Myles, se disait fier notamment des efforts déployés aux derniers Jeux d’été de Tokyo. Par exemple, lorsqu’une dérogation spéciale a été accordée à une joueuse de basketball de la Colombie-Britannique pour qu’elle puisse être accompagnée au Japon de sa fille de trois mois pour l’allaiter. Ou encore, que l’on tienne compte du fait que si une boxeuse ontarienne ne s’est pas qualifiée en même temps que les autres, c’est seulement parce qu’elle était en congé de maternité.

Six mois loin des siens

Mais ce n’est toujours pas facile pour tout le monde. Dès qu’il a affiché des dispositions prometteuses à 15-16 ans, le biathlète Jules Burnotte a été invité à déménager ses pénates près du centre d’entraînement national canadien de Canmore, en Alberta. « Chaque année, je leur répondais : “C’est gentil, mais non merci. Je suis bien chez moi, à Sherbrooke.” J’étais convaincu de tout y avoir pour bien réussir. Et il y avait bien d’autres choses que seulement le sport dans ma vie. »

L’invitation a toutefois fini par se faire de plus en plus pressante, jusqu’au printemps dernier, où on lui a demandé de faire le choix entre une place à part entière au sein de l’équipe canadienne de biathlon ou le Québec. Il a encore choisi de rester dans sa ville, mais a quand même trouvé le moyen de se qualifier pour les Jeux et de partir pour Pékin avec les autres.

Le prix à payer pour aller à ces JO a été plus élevé, à ce chapitre, pour Samuel Giguère. L’ancien footballeur professionnel de 36 ans reconverti au bobsleigh n’a presque pas remis les pieds chez lui depuis six mois. « Une année olympique, c’est toujours plus d’entraînement », explique le papa de deux petites filles. Et comme les deux seules pistes de bobsleigh au Canada sont en Alberta et en Colombie-Britannique et que la plus proche se trouve à Lake Placid, dans l’État de New York, le Québécois a peut-être passé, en tout, trois semaines chez lui depuis le début du mois d’août.

« C’est sûr que si je pouvais rester à la maison pour m’entraîner, ce serait mieux, mais ce n’est pas la réalité, et il faut faire avec ça. Heureusement, ma femme et les enfants sont venus passer du temps avec moi cet été en Alberta. J’aurais été censé pouvoir revenir faire un tour à Noël, mais la COVID est venue tout compliquer. Quand les Jeux vont être terminés, je vais vraiment être content de retourner à la maison. »