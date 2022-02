Les curleurs canadiens se remettent en selle ; les patineurs artistiques à la peine

Le Canada peut encore espérer défendre sa médaille d’or olympique en curling double mixte, mais la tâche s’annonce quasi impossible en patinage artistique par équipes.

Après avoir divisé les honneurs de leurs deux premiers matchs de double mixte, jeudi, le tandem canadien de John Morris et Rachel Homan a signé deux victoires, vendredi, pour se retrouver à égalité avec la Grande-Bretagne à la deuxième place au classement du tournoi à la ronde avec une fiche de 3-1.

Morris, de Canmore, en Alberta, et Homan, d’Ottawa, ont commencé la journée avec une victoire de 7-5 contre la Suisse. Les Canadiens ont marqué trois points à la première manche et ont eu la bonne réplique à chaque fois que le duo suisse composé de Jenny Perret et Martin Rios a cherché à réduire l’écart.

Ils ont suivi avec une victoire de 8-6 contre la Chine, pays hôte. Homan et Morris détenaient une avance de 4-1 après un vol de deux points à la troisième manche et détenaient une avance de 8-4 au début de la huitième et dernière manche.

En patinage artistique par équipes, le Canada occupe le sixième rang après les trois premières épreuves et fait face à une élimination précoce d’une compétition qu’il a remportée aux Jeux de Pyeongchang en 2018.

Une équipe déjà en manque de profondeur en raison de l’absence de Keegan Messing, retenu au Canada en attendant deux autres tests COVID-19 négatifs.

Roman Sadovsky, un Torontois de 22 ans, a remplacé Messing lors du programme court chez les hommes, mais a offert une performance chancelante et a terminé huitième sur neuf patineurs.

Sadovsky a mal atterri son quadruple Salchow pour terminer avec 71,06 points.

« Honnêtement, c’est un peu décevant, a avoué Sadovsky. Seulement parce que ce sont des erreurs que je ne fais pas habituellement. Le quadruple Salchow est un saut de routine pour moi. Je l’ai très bien réussi cette saison. Il y a juste eu un léger problème au décollage qui ne m’a pas permis de bien le compléter. »

Des premières médailles à surveiller samedi

En cette journée de cérémonie d’ouverture des Jeux de Pékin, quelques entraînements et compétitions préliminaires figuraient au programme. Les premières médailles seront décernées samedi, notamment à l’épreuve des bosses masculines, où le champion en titre Mikaël Kingsbury, de Deux-Montagnes, fait figure de favori.

L’entraînement de l’équipe canadienne de hockey masculin a été annulé. Hockey Canada a expliqué que la séance prévue en fin d’après-midi aurait rendu difficile pour les joueurs d’assister à la cérémonie d’ouverture. L’équipe devrait tenir son premier entraînement, samedi, alors qu’elle se prépare pour son match de jeudi contre l’Allemagne.

Morris a choisi, lui, de ne pas se joindre à ses collègues olympiens lors de la cérémonie.

« Pour être honnête avec vous, je préférerais de loin regarder la télévision, boire une bière et jouer aux cartes, a-t-il dit. C’est donc ce que je fais aujourd’hui. »

Samedi, Morris et Homan chercheront à poursuivre sur leur lancée lors de matchs contre la Suède et les États-Unis.

En ski alpin, Broderick Thompson, de Whistler, en Colombie-Britannique, a réalisé une solide performance lors de la deuxième descente d’entraînement masculine. Il a terminé troisième, à 0,20 seconde du leader norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Le coéquipier de Thompson, Brodie Seger, a chuté en négociant un virage. Seger a glissé le long de la piste, frôlant les filets de sécurité, mais il a évité des blessures graves.

« Je m’estime chanceux. J’ai un peu mal au pouce, mais c’est tout. Je peux skier avec ça », a affirmé Seger.

Une troisième descente d’entraînement est prévue samedi, et l’épreuve se déroulera dimanche.

En luge, Reid Watts, de Whistler, a terminé 18e lors des cinquième et sixième manches d’entraînement. Les deux premières manches de la compétition auront lieu samedi.