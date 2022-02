Kingsbury, seul sur le podium en bosses à Pékin?

Les bosseurs canadiens ne seront pas aussi menaçants aux Jeux olympiques de Pékin qu’ils ne l’ont été à Vancouver, Sotchi et Pyeongchang. Si bien que Mikaël Kingsbury pourrait bien être le seul représentant de l’unifolié à monter sur le podium.

Champion mondial et olympique en titre, Kingsbury est l’un des deux favoris pour accéder à la plus haute marche du podium, avec le Japonais Ikuma Horishima. Il ne sera accompagné que de Laurent Dumais en Chine, alors que le Canada était plutôt habitué à envoyer quatre représentants à cette compétition. Chez les dames, la Britanno-Colombienne Sofiane Gagnon se joindra aux Québécoises Chloé et Justine Dufour-Lapointe au Parc à neige Genting de Zhangjiakou.

Gagnon, Chloé et Dumais n’ont obtenu leur billet pour la Chine qu’après les deux épreuves de Deer Valley, aux États-Unis, dernière Coupe du monde permettant de se qualifier pour les Jeux.

Championne à Sotchi et vice-championne à Pyeongchang, Justine vit une saison plus difficile et pointe au 13e rang du classement FIS. Elle vient toutefois de connaître deux excellents week-ends sous pression, à Tremblant et Deer Valley, avec deux neuvièmes places et une 11e. Si elle peut poursuivre sur cette lancée, elle pourrait espérer une place en finale 1, où les 20 premières skieuses après les deux qualifications seront admises.

« Je veux tellement faire des descentes que les juges vont aimer que je me retiens un peu, avait déclaré l’athlète de 27 ans après la deuxième course à Tremblant, le mois dernier. Il faut que je me laisse aller, que je sois complètement libérée dans le parcours afin de percer le top-6. […] Il faut que je fasse une descente qui va faire ‘wow !’, qui va les impressionner. »

Médaillée d’argent à Sotchi, en 2014, Chloé pointe au 18e échelon. À 30 ans, elle prendra part à ses quatrièmes et derniers Jeux. Elle a percé le top-12 seulement deux fois cette saison, dont une huitième place à Tremblant. Elle devra connaître d’excellentes qualifications si elle souhaite participer à la finale 2. Une place parmi les six premières en grande finale semble peu réaliste dans son cas.

Plus tôt cette saison, elle a toutefois admis viser un top-10 à Zhangjiakou, misant notamment sur une nouvelle figure : un périlleux arrière avec vrille complète agrémentée d’une prise de carres arrières.

À 22 ans, Gagnon occupe le 19e rang au classement de la Coupe du monde et participera à ses premiers Jeux. Ce sont ses performances très constantes en bosses en parallèle qui lui ont permis de se faufiler jusqu’en Chine. Cette épreuve ne fait toutefois pas partie du programme olympique et ses performances en solo ont été beaucoup moins étincelantes.

Finalement, Dumais participera aussi à ses premiers Jeux olympiques en Chine. Une blessure au dos l’a empêché de se faire valoir avant la Coupe du monde de Tremblant cette saison. Sa sixième place aux Mondiaux de l’an dernier l’a grandement aidé à se qualifier.

Une fois remonté sur ses planches, Dumais s’est amélioré de course en course avec des 15e, 14e, 11e et 8e places en janvier. Avec les quelques semaines de repos dont il a pu profiter, qui sait s’il ne pourra pas accompagner Kingsbury jusqu’au dernier tour ?

Contrairement à la formule utilisée en Coupe du monde, les bosseurs auront deux occasions de se qualifier lors des Jeux de Pékin. Le 3 février, les 10 meilleurs skieurs de la première séance de qualifications obtiendront leur billet pour la finale 1, disputée le 5 chez les hommes et le lendemain chez les dames.

Ceux qui n’auront pas réussi à se qualifier directement auront l’occasion de se reprendre vendredi (messieurs) ou samedi (dames). Une deuxième séance de qualification permettra à 10 skieurs de plus d’accéder à cette première phase finale.

De ces 20 bosseurs de la finale 1, les 12 meilleurs accéderont au tour suivant, ou finale 2. Les six premiers se qualifieront pour la finale 3 ou super finale, afin de se disputer une place sur le podium.

Chez les dames, la Française Perrine Laffont, championne en titre, est évidemment à surveiller, tout comme l’Australienne Jakara Anthony, actuelle meneuse au classement de la Coupe du monde. La Japonaise Anri Kawamura est celle ayant accumulé le plus de points en solo cette saison.

Outre Kingsbury et Horishima, le Suédois Walter Wallberg, troisième au classement, les Japonais Daichi Hara et Kosuke Sugimoto, ainsi que le Français Benjamin Cavet seront à surveiller.

Kingsbury gardera aussi un œil sur l’Australie Matt Graham, médaillé d’argent en 2018. Graham n’a disputé que la Coupe du monde d’Idre Fjall, en Suède, en décembre, où il s’est fracturé la clavicule. Selon Kingsbury, Horishima, Cavet, Graham et lui sont au-dessus du plateau quand ils sont au sommet de leur forme.