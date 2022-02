Absence de la LNH à Pékin: une décision plus financière que sanitaire

Les joueurs de la Ligue nationale de hockey brilleront encore par leur absence aux Jeux olympiques cette année. La vraie raison en est bien plus financière que sanitaire, mais les dirigeants de la ligue savent-ils compter ?

La Ligue nationale de hockey (LNH) et l’association des joueurs ont décidé à la fin de l’année dernière qu’on devrait se passer de leurs services aux Jeux olympiques de Pékin du 4 au 20 février. Les Jeux d’hiver de Pyeongchang s’étaient fait jouer le même tour, quatre ans plus tôt. Cette fois, on a notamment évoqué comme raison les risques d’infection à la COVID-19, le temps d’isolement des athlètes qui seraient déclarés positifs, ainsi que l’aggravation des relations diplomatiques entre la Chine et l’Occident, les restrictions sur le terrain et les allégations de violations des droits de la personne dans le pays hôte.

La pandémie de COVID-19 a bon dos, dit Frank Pons, professeur et directeur de l’Observatoire international en management du sport à l’Université Laval. Les propriétaires des équipes voulaient surtout récupérer les trois semaines de pause prévues durant le tournoi olympique pour reprendre leurs matchs annulés cette saison à cause de la crise sanitaire. Et puis, c’était aussi une façon d’éviter de se mettre à dos des commanditaires alors que leurs pays boycotteront diplomatiquement les Jeux au nom de la défense des droits de la personne. « Les Jeux olympiques n’ont jamais été la tasse de thé des propriétaires. Leur ligue, c’est un business et ils n’ont pas envie d’interrompre leur calendrier en plein milieu de la saison. Dans un autre contexte, la Ligue nationale aurait quand même aimé être présente dans un marché de la taille de celui de la Chine, mais la priorité était de reprendre les matchs perdus cette année », estime M. Pons.

Cette décision de faire l’impasse sur les Jeux de Pékin a été prise « pour des raisons monétaires », confirme le chroniqueur sportif de Radio-Canada, Martin Leclerc, mais pas uniquement par les propriétaires. Beaucoup plus intéressés que leurs employeurs par le tournoi olympique, au point d’avoir exigé que leur participation soit prévue dans leur dernière convention collective, les joueurs se sont malgré tout rendus à leurs arguments financiers. C’est que propriétaires et joueurs vivent sous un régime de partage à égalité des revenus de la Ligue, que les joueurs ont touché leurs pleins salaires lors de la saison 2019-2020 en dépit des pertes encourues à cause de la COVID et qu’ils doivent, en conséquence, déjà rembourser un trop-perçu de 2 milliards.

Incompréhensible

Cette situation ne manque pas d’infliger « un œil au beurre noir » au mouvement olympique, observe Frank Pons, surtout vis-à-vis des chaînes qui ont dépensé des milliards en droit de télévision notamment pour pouvoir diffuser un événement phare comme le tournoi de hockey et qui se retrouvent avec un tournoi diminué. Pour la LNH, les pertes sont beaucoup plus modestes, les Jeux olympiques lui servant tout au plus à soigner son image de marque à l’étranger et à affirmer sa supériorité sur les autres ligues professionnelles notamment russes et européennes.

Martin Leclerc ne saurait pas être moins d’accords. Le tournoi olympique n’est pas seulement, pour la LNH, un moyen de se faire connaître à l’extérieur de l’Amérique du Nord, c’est aussi son plus puissant moyen de promotion dans son propre marché. « Quand on regarde cela de façon objective, c’est incompréhensible que les dirigeants de la Ligue nationale soient réticents à l’idée d’envoyer leurs joueurs se produire devant des auditoires de centaines de millions de téléspectateurs. Mais il n’y a pas que cela. Le match le plus regardé de l’histoire a été la finale aux Jeux de Vancouver entre le Canada et les États-Unis. Il y a des millions d’Américains qui ne regardent jamais le hockey et qui se branchent sur une finale olympique pour voir si les États-Unis vont gagner. Et la Ligue nationale ne veut pas de cette visibilité ? On parle bien du championnat qui végète au 4e rang des ligues professionnelles en Amérique du Nord et qui est en voie de s’y faire dépasser par les matchs de la ligue professionnelle de soccer britannique ? »

Équipe V

Qu’on se rassure, les propriétaires de la LNH enverront probablement leurs joueurs aux prochains Jeux olympiques d’hiver à Milan, en 2026, parce que le décalage horaire sera moins défavorable et que le marché européen leur apparaît plus intéressant, dit M. Pons. En attendant, on aura droit, à Pékin, à « une compétition plus ouverte » à laquelle la fierté nationale ne manquera pas d’ajouter du piquant malgré tout.

« Le Canada ne s’y présentera pas avec son équipe B, ni même C, mais S, U ou V », prévient Martin Leclerc. Ça ne l’empêchera pas nécessairement d’être compétitif, après tout il est quand même parvenu à remporter la médaille de bronze dans les mêmes conditions à Pyeongchang. « Il ne faut pas oublier qu’on a le plus grand bassin de joueurs au monde. »

Le Canada a choisi de s’en remettre principalement à des « joueurs d’expérience » jouant normalement en Europe, mais comptera aussi sur quelques jeunes. Les États-Unis ont opté pour une tout autre stratégie, 60 % de ses joueurs étant issus des ligues universitaires. D’autres équipes, comme la Russie, la Finlande ou la Suède devront aussi faire sans leurs meilleurs joueurs normalement actifs dans la LNH. « Ça donnera certainement un tournoi beaucoup plus imprévisible. Qui aurait cru, aux derniers Jeux, que l’Allemagne serait encore en voie de remporter la finale et la médaille d’or seulement deux minutes avant la fin du match ? »

Ensuite ce sera non seulement à la LNH, mais aussi au Comité international olympique et à la Fédération internationale de hockey de voir ce qu’ils veulent faire du tournoi olympique, note M. Leclerc. « On les sent tannés des tergiversations de la Ligue nationale. Ils seraient peut-être mieux avec un tournoi olympique qui mettrait aux prises les meilleurs joueurs juniors de la planète plutôt que de se retrouver encore avec un tournoi de catégorie B. »