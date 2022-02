Chantal Machabée met un terme à une rumeur sur le statut vaccinal de Carey Price

Interpellée lundi sur Twitter, la nouvelle vice-présidente aux communications du Canadien de Montréal, Chantal Machabée, a mis fin à une rumeur entourant le statut vaccinal de Carey Price. L’ancienne journaliste de RDS a démenti des propos voulant que le gardien étoile ne soit pas vacciné contre la COVID-19.

« Carey Price est vacciné comme tous les joueurs du CH ! Arrêtez de propager cette fausse rumeur s.v.p. !! », a-t-elle écrit, en réponse à un internaute. Invoquant les récentes déclarations de l’épouse de Carey Price sur Instagram concernant la liberté de choix par rapport au vaccin, ce dernier cherchait à savoir si le statut vaccinal du joueur de 34 ans était un facteur pouvant expliquer son absence prolongée.

« Il n’y a rien de flou ! Il est blessé au genou, une blessure très lente à guérir et il est vacciné ! », a répondu à un autre internaute Chantal Machabée, qui semble déterminée à mettre fin au doute.

Ennuyé par une blessure au genou depuis plusieurs mois, Carey Price n’a pas disputé une seule rencontre depuis le 7 juillet dernier. Après avoir été opéré à la fin du mois de juillet, on estimait sa convalescence à une période de 10 à 12 semaines. Plus tard, en octobre, l’ex-directeur général du Canadien Marc Bergevin avait annoncé que le gardien de but devait s’absenter pour une période d’au moins 30 jours afin de se refaire une santé mentale. Carey Price s’était alors soumis au programme d’aide aux joueurs de la LNH en raison d’abus de substances.

Dans le cadre d’une conférence de presse donnée dimanche soir, le gardien a réitéré sa volonté de revenir au jeu cette saison, précisant toutefois qu’il était encore trop tôt pour se prononcer sur son avenir.

Le Canadien a par ailleurs annoncé le mois dernier que Price devait reprendre à zéro sa rééducation en raison de l’arrêt récent des activités du club causé par la COVID-19.

Avec La Presse canadienne