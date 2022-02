Le quart-arrière vedette Tom Brady confirme sa retraite

Le quart-arrière Tom Brady a confirmé sa retraite sportive après 22 saisons dans la NFL, dans un gazouillis publié sur son compte officiel mardi matin.

« J’ai de la difficulté à écrire ceci, mais voilà : je ne suis plus capable de m’impliquer totalement. J’ai adoré ma carrière dans la NFL, et maintenant je dois consacrer mon temps et mon énergie sur d’autres choses qui exigent mon attention », a-t-il écrit dans une longue enfilade sur Twitter.

« J’ai toujours cru que le football est un sport sans compromis — si tu n’es pas impliqué à 100 %, alors tu ne connaîtras pas le succès, et le succès c’est ce que j’adore dans notre sport », disait le quart-arrière vedette un peu avant.

Des rumeurs de retraite avaient commencé à circuler le week-end dernier, mais Brady avait informé les Buccaneers de Tampa Bay qu’il n’avait toujours pas pris sa décision.

Brady avait déjà cité le désir de passer plus de temps auprès de son épouse et de ses enfants, même s’il était toujours au sommet de son art.

Le quart-arrière a été le meneur dans la NFL cette saison pour le nombre de verges gagnées par la voie des airs (5316), le nombre de passes de touché (43), les passes complétées (485) et les passes tentées (719). Toutefois, les Buccaneers ont été éliminés lors d’un match de deuxième tour des éliminatoires, dimanche dernier à domicile face aux Rams de Los Angeles.

Brady a gagné six Super Bowl en 20 saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, sous les ordres de l’entraîneur-chef Bill Belichick. Il s’est joint aux Buccaneers en 2020 et les a aidés à gagner le deuxième Super Bowl de leur histoire.

Le plus grand quart-arrière de l’histoire

Tom Brady quitte donc le sport à titre de meneur en carrière pour le nombre de verges par la voie des airs (84 520) et pour le nombre de passes de touché (624). Il est le seul joueur dans l’histoire de la ligue à avoir gagné le Super Bowl plus de cinq fois, et a été élu joueur le plus utile de ce match en cinq occasions.

Considéré comme le plus grand quart de l’histoire du sport, Brady a été nommé le joueur le plus utile de la NFL à trois reprises. Il a été sélectionné au sein de l’équipe d’étoiles de la NFL à trois occasions et a été choisi à 15 reprises pour participer au Pro Bowl.

Brady terminera sa carrière avec une fiche de 243-73 en saison et un dossier de 35-12 en éliminatoires.

Ignoré par toutes les équipes après sa carrière universitaire au Michigan, Brady a finalement été sélectionné par les Patriots au sixième tour du repêchage de 2000, avec le 199e choix. Il a remplacé le quart blessé Drew Bledsoe comme partant en 2001 et a guidé la troupe de la Nouvelle-Angleterre vers une victoire au Super Bowl contre les Rams de St. Louis, qui étaient largement favoris.

Brady a aidé les Patriots à gagner le Super Bowl contre les Panthers de la Caroline, après la saison 2003, et contre les Eagles de Philadelphie, après la saison 2004. Depuis, aucune équipe n’a réussi à être championne deux années de suite.

Les Patriots n’ont pas soulevé le trophée Vince-Lombardi pendant une décennie, s’inclinant à deux reprises contre les Giants de New York, dont le 3 février 2008, ce qui a empêché Brady et son équipe de compléter une saison parfaite.

Brady a obtenu sa quatrième bague du Super Bowl lorsque les Patriots ont résisté à une poussée des Seahawks de Seattle, au terme de la saison 2014, grâce à une interception de Malcolm Butler à la ligne des buts.

Deux années plus tard, lors de la plus importante remontée de l’histoire du Super Bowl, Brady a aidé les Patriots à effacer un retard de 28-3 au troisième quart pour l’emporter en prolongation aux dépens des Falcons d’Atlanta.

Après avoir perdu contre les Eagles et le quart substitut Nick Foles, l’année suivante, Brady a gagné son sixième titre du Super Bowl quand les Patriots ont dominé défensivement les Rams de Los Angeles, après la saison 2018.

Le quart-arrière s’est joint aux Buccaneers en 2020, instaurant une culture gagnante au sein d’une formation qu’il n’avait pas remporté un match éliminatoire en 18 ans.

Avec son bon ami Rob Gronkowski, qui l’a rejoint à Tampa, Brady a aidé les Buccaneers à devenir la première équipe de l’histoire à disputer un Super Bowl dans son stade. Évidemment, il a gagné à nouveau.

Par ailleurs, Tom Brady a lancé plus de passes de touché pendant sa quarantaine (168) que pendant sa vingtaine (147).