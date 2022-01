Un avenir encore incertain pour Carey Price

Carey Price aurait-il disputé son dernier match dans l’uniforme tricolore ? Le gardien de but étoile du Canadien de Montréal n’a rien fait pour dissiper le doute à ce sujet dimanche soir.

Price, qui est âgé de 34 ans, est ennuyé par une blessure à un genou et n’a pas disputé une seule rencontre depuis le 7 juillet dernier. Tout en réitérant sa volonté de revenir au jeu cette saison, le gardien a convenu qu’il était encore trop tôt pour se prononcer sur son avenir.

« On ne sait jamais. Il existe toujours une possibilité [que je ne puisse plus jamais jouer]. Les prochaines semaines seront très chargées, et elles détermineront le reste de ma saison. Je suis de toute évidence un peu anxieux à l’idée d’obtenir des réponses. Je ne le sais donc pas en ce moment, mais nous l’apprendrons très bientôt », a confié celui qui s’adressait aux médias pour la première fois en six mois.

Quant à savoir ce qui l’inquiétait le plus, Carey Price a admis que c’était la crainte qu’il soit incapable de retrouver le même niveau de performance qu’auparavant.

Je dois suivre le processus [de rééducation] et espérer que, lorsque je serai de retour sur la patinoire, avec les gars, je pourrai jouer au même niveau qu’auparavant

« Ça m’a traversé l’esprit. Quand on subit une blessure comme celle-ci, et que la rééducation est ralentie comme elle l’a été, alors on a toujours un doute dans la tête. C’est ça souffrir d’une blessure quand on est un athlète professionnel. Mais l’équipe médicale ici est époustouflante, et elle offre les meilleures chances de réussir la rééducation. Je dois suivre le processus et espérer que, lorsque je serai de retour sur la patinoire, avec les gars, je pourrai jouer au même niveau qu’auparavant », a déclaré Price.

Le no 31 n’a pas disputé de rencontre depuis qu’il a encaissé une défaite de 1-0 contre le Lightning de Tampa Bay, ce qui a confirmé sa conquête de la Coupe Stanley en cinq matchs l’été dernier. Une période difficile à vivre, a-t-il reconnu.

« Je savais que ce serait probablement la fin pour “Webs” [Shea Weber], et j’étais très triste pour lui. Je savais que j’allais être opéré pendant la saison estivale. Mais à ce moment-là, je n’y pensais pas, car j’étais pris dans le moment présent. Ç’a été très dur mentalement pour tout le monde, même si ç’a été très agréable [comme aventure], mais nous avons ressenti un immense vide à la fin », a mentionné Price.

« Je savais que beaucoup de choses se produiraient au cours de l’été », a-t-il ajouté. Puis, comme convenu, le gardien étoile a été opéré à un genou. À l’époque, on estimait sa convalescence à une période de 10 à 12 semaines.

Par la suite, l’ex-directeur général du Canadien Marc Bergevin avait annoncé en octobre que le gardien de but devait s’absenter pour une période d’au moins 30 jours afin de se refaire une santé mentale. Carey Price s’était alors soumis au programme d’aide aux joueurs de la LNH en raison d’abus de substances. Sans entrer dans les détails, Price a tout de même tenu à aborder ce sujet.

« Ç’a été très difficile, mais en fin de compte je savais que je devais prendre cette décision [de me soumettre au programme d’aide]. Et ç’a été couronné de succès. Je suis très reconnaissant pour l’aide que j’ai obtenue », a-t-il dit, en remerciant au passage les partisans, ses coéquipiers, l’organisation et ses proches.

Plus tôt ce mois-ci, le Canadien avait annoncé que Price devait reprendre à zéro sa rééducation en raison de l’arrêt récent des activités du club à cause de la COVID-19. En plus de cet arrêt obligatoire, Price a lui-même contracté le coronavirus, ce qui a ralenti sa rééducation sur tous les fronts. Des coups durs, mais qui n’ont pas affecté sa volonté d’effectuer son retour au jeu.

« J’ai hâte de savoir comment mon genou réagira d’ici quelques semaines. J’espère que tout se déroulera pour le mieux, mais si ma rééducation est de nouveau retardée, alors je vais la recommencer. C’est la seule option qu’il me reste », a-t-il évoqué.

Le lauréat du trophée Vézina remis au gardien par excellence de la LNH en 2015 s’est entraîné pendant une vingtaine de minutes sur la patinoire du Complexe sportif Bell de Brossard dimanche matin, après l’avoir fait pendant environ 10 minutes la veille.

Par ailleurs, la refonte en profondeur de l’organisation par le propriétaire Geoff Molson a été abordée avec Carey Price.

Le congédiement de Bergevin le 29 novembre dernier, suivi de l’embauche de Jeff Gorton pour occuper le poste de vice-président hockey, et de celle, récente, de Kent Hughes à titre de directeur général de l’organisation, pourrait avoir un impact sur l’avenir du gardien étoile à Montréal. Le principal intéressé a réitéré sa volonté de jouer pour le Bleu-blanc-rouge, sans toutefois être catégorique.

« Ma famille et moi sommes très heureux ici. C’est ici chez nous. La raison pour laquelle j’ai signé un contrat [avec le Canadien] et accepté une clause de non-échange, c’était pour rester ici. Pour le moment, je n’ai aucune intention de déménager », a-t-il affirmé.

Le joueur d’Anahim Lake, en Colombie-Britannique, a passé l’ensemble de sa carrière de 14 saisons dans la LNH avec le Tricolore. Price présente aussi une fiche de 360-257-79 avec une moyenne de 2,50 et un taux d’efficacité de, 917 en saison dans le circuit Bettman.