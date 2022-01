Le Canada reste invaincu et défait les États-Unis en qualification pour la Coupe du monde de soccer

Cyle Larin s’est inscrit dans le livre des records de l’équipe masculine canadienne, et le Canada a poursuivi sa lancée vers le Mondial de 2022 grâce à une victoire de 2-0 contre les États-Unis, dimanche, en match de qualification pour la Coupe du monde.

L’unifolié a rapidement pris les devants, dès la 7e minute, compte tenu de l’opportunisme de Larin. Les Canadiens ont ensuite gardé le fort, sans jamais flancher contre les Américains, qui ont mené au chapitre de la possession, mais qui se sont butés à la forteresse des locaux.

Le Canada a converti ses chances, et les États-Unis n’ont pas été capables de faire de même. Les cinq minutes de temps ajouté ont été toutefois très tendues en raison de la pression effectuée par les Américains.

Sam Adekugbe a planté le dernier clou dans le cercueil des Américains, lorsqu’il s’est échappé à la 95e minute et a pris la défensive rivale à court pour marquer son premier but pour le Canada en 26 parties.

Une cinquième victoire d’affilée

Le Canada (6-0-4, 22 points) trône au sommet du classement des huit nations restantes dans le dernier tour de qualification de la Concacaf en vue de la Coupe du monde au Qatar, en 2022. Les États-Unis (5-2-3, 18 points) risquent désormais de perdre leur seconde place au profit du Mexique, qui joue plus tard dimanche.

La rencontre au Tim Hortons Field était le 16e match de la sélection canadienne en qualification de la Coupe du monde depuis mars dernier. La troupe de John Herdman a porté sa fiche à 12-0-4 et a signé sa cinquième victoire d’affilée.

Le Canada s’est donné une priorité d’un but lorsque le coup de pied du gardien américain Matt Turner a été rabattu par le défenseur canadien Kamal Miller au milieu de terrain. Jonathan Osorio a récupéré le ballon et l’a redirigé vers Larin. L’attaquant de Besiktas a combiné avec Jonathan David, qui lui a rapidement rendu la pareille et a lancé son coéquipier dans la boîte adverse. Larin a fait vibrer les cordages avec un tir du pied droit.

Larin a marqué son 23e but pour le Canada à son 46e match et est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection canadienne masculine. Dwayne De Rosario occupe maintenant le deuxième rang.

C’est l’exemple type d’un but de cette sélection canadienne qui se sert de sa rapidité et de ses ténors en attaque pour contre-attaquer avec beaucoup de vitesse.

Le gardien canadien, Milan Borjan, qui a grandi à Hamilton, a permis au Canada de préserver son avance lorsqu’il a réalisé un arrêt spectaculaire à la 43e minute. Il a stoppé la redirection de la tête de Weston McKennie, sur le coup de pied de coin de Christian Pulisic, de la main droite avant de frapper le badge canadien sur son cœur.

Plus tard dimanche, le Costa Rica croisera le fer avec le Mexique, la Jamaïque affrontera le Panama et le Salvador se mesura au Honduras.

Jeudi, l’unifolié a triomphé 2-0, au Honduras, tandis que les États-Unis ont prévalu 1-0 contre le Salvador, à Columbus. Le Canada conclura la fenêtre internationale, mercredi, en croisant le fer avec le Salvador. Seulement une autre fenêtre de trois parties sera toujours à disputer pour la troupe de Herdman.

En mars, les trois premières nations au classement obtiendront la confirmation qu’elles représenteront l’Amérique du Nord et centrale ainsi que les Caraïbes à la Coupe du monde du Qatar 2022. La nation qui terminera au quatrième rang affrontera quant à elle le représentant de l’Océanie pour obtenir le dernier billet disponible pour le Mondial.