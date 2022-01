Blessé, Claude Julien doit céder sa place pour les Jeux olympiques

Hockey Canada a annoncé que Jeremy Colliton remplacera Claude Julien à titre d’entraîneur-chef de l’équipe olympique masculine du Canada lors des Jeux de Pékin.

L’organisation a fait part de la nouvelle par voie de communiqué dimanche matin.

Durant une activité de promotion du travail d’équipe dans le cadre du camp d’entraînement en Suisse, Julien a glissé sur la glace et s’est fracturé des côtes, a expliqué Hockey Canada.

Après des consultations du personnel médical de l’équipe et d’autres experts médicaux, il a été déterminé que la blessure l’empêcherait de s’envoler vers Pékin pour prendre part aux Jeux.

« Claude était emballé et honoré de faire partie d’Équipe Canada pour les Jeux, et nous sommes tous déçus qu’il ne puisse plus diriger notre formation à Pékin », a déclaré le directeur général Shane Doan.

« Claude garde un bon moral, et nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour l’aider. Nous vous prions de respecter son intimité pendant cette période. »

Selon Doan, Équipe Canada a la chance de miser sur un personnel d’entraîneurs chevronnés.

« Jeremy est un jeune entraîneur talentueux voué à une belle carrière. Nous savons qu’il fera un travail exceptionnel derrière le banc de notre équipe à Pékin. Nous sommes heureux de pouvoir confier ce défi à Jeremy et nous savons que Claude, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, le soutiendra tout au long du tournoi. »

Colliton a été l’entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago à différents moments pendant quatre saisons (2018-2021) après avoir été promu des IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine.

Sur la scène internationale, il a gagné l’or avec le Canada au Championnat mondial des moins de 18 ans de la Fédération de hockey sur glace, en 2003, et au Championnat mondial junior de 2005.

« Remplacer un entraîneur au bagage aussi riche que celui de Claude Julien n’est pas une mince tâche, mais je suis honoré qu’on se tourne vers moi pour piloter l’équipe olympique masculine du Canada », a déclaré Colliton.

« Notre personnel d’entraîneurs est tissé serré et a beaucoup appris de Claude pendant la courte période où nous avons travaillé ensemble, et je sais que tous les membres du personnel continueront de se serrer les coudes durant notre quête d’une médaille d’or olympique. »

Nolan Baumgartner et Tyler Dietrich conservent leurs rôles d’entraîneurs adjoints, tandis que Doan, le directeur général adjoint et premier vice-président des activités hockey Scott Salmond et le chef de la direction Tom Renney fourniront un appui quotidien au personnel d’entraîneurs, a précisé Hockey Canada dans son communiqué.