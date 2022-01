Les Oilers malmènent le Canadien 7-2

Une autre journée, une autre dégelée. Le Canadien de Montréal n’a jamais été de taille contre la puissante attaque des Oilers d’Edmonton samedi soir au Centre Bell, en route vers un cinglant revers de 7-2.

Samuel Montembeault, qui a effectué son premier départ depuis le 20 janvier, a cédé six fois sur 16 lancers. Cayden Primeau s’est amené en relève pour le Tricolore en début de troisième période, et il a bien fait avec sept arrêts supplémentaires.

C’était la huitième fois cette saison que le Canadien utilisait plus d’un gardien dans un match - un sommet cette saison dans la LNH. Tout ça sous le regard de Carey Price, qui a assisté à la rencontre au Centre Bell après avoir patiné pendant une dizaine de minutes plus tôt dans la journée au Complexe sportif Bell de Brossard. On ignore toujours s’il pourra effectuer son retour au jeu cette saison.

Josh Anderson et Tyler Toffoli, en supériorité numérique, ont fait vibrer les cordages pour le Canadien (8-28-7), qui a encaissé une cinquième défaite d’affilée.

Zach Hyman et Leon Draisaitl, deux fois chacun, Evander Kane, Ryan Nugent-Hopkins et Derek Ryan ont noirci la feuille de pointage pour les Oilers (22-16-2), qui ont engrangé un quatrième gain de suite après après avoir connu des déboires au cours des dernières semaines.

Stuart Skinner a signé la victoire après avoir repoussé 20 lancers. Le jeune gardien âgé que de 23 ans participait à son 12e match cette saison, et à son 13e en carrière dans la LNH.

Le match s’est lentement mis en marche, et il a fallu près de cinq minutes à l’une des équipes - en l’occurrence le Canadien - pour décocher un premier tir au filet.

Tout s’est soudainement précipité dans la deuxième portion de la première période, lorsque les Oilers ont inscrit trois buts sans riposte en l’espace de 1:47.

Kane, à son premier match dans la LNH cette saison, Hyman puis Draisaitl ont profité tour à tour des lacunes défensives des Montréalais pour permettre aux Oilers de retraiter au vestiaire au premier entracte avec une avance de 3-0.

Anderson a finalement inscrit les locaux au tableau indicateur en sautant sur un retour de lancer de Ben Chiarot avant de pousser le disque derrière Skinner, à 3:58 de la période médiane. Nugent-Hopkins, oublié dans l’enclave, a toutefois riposté deux minutes plus tard pour rétablir le coussin de trois buts des Oilers, puis Hyman, encore lui, a creusé l’écart à 5-1 avec 5:30 à jouer à l’engagement.

Entre-temps, Montembeault était laissé à lui-même.

Le comble s’est produit lorsque l’attaquant des Oilers Zach Kassian a écopé d’une pénalité en rudoyant le gardien du CH derrière son filet sans qu’aucun de ses coéquipiers ne vienne à sa rescousse. Mince consolation: il n’a fallu que trois secondes à Toffoli en avantage numérique pour déjouer Skinner et rétrécir l’écart à 5-2.

L’espoir d’une remontée s’est toutefois rapidement envolé. Draisaitl a inscrit son 31e filet de la saison 24 secondes plus tard pour restaurer l’avance de quatre buts des Oilers, et Ryan a complété la marque avec 34 secondes à jouer.

Michael Pezzetta a riposté pour le geste aux dépens de Montembeault en livrant un furieux combat à Kassian en troisième période, et l’attaquant des Oilers a été quitte pour une profonde lacération au-dessus de l’oeil droit.

Le Canadien disputera un deuxième match - à huis clos - en 24 heures dimanche soir à domicile face aux Blue Jackets de Columbus. Ce sera alors son dernier duel avant la pause du match des étoiles, et le troisième d’un séjour de huit à domicile.

Il est à noter que le Tricolore pourrait compter sur le retour au jeu des vétérans Brendan Gallagher et Paul Byron pour l’occasion.