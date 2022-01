5 nouveautés aux Jeux olympiques de Pékin

Le monobob féminin

Pour la toute première fois de l’histoire, les Jeux olympiques d’hiver accueilleront une épreuve de bobsleigh individuel, le « monobob ». Ce format, réservé aux femmes, a été testé deux fois par le passé, en 2016 et en 2020, lors de Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse. Contrairement aux athlètes des épreuves masculines de bobsleigh à deux et de bobsleigh à quatre, l’athlète de monobob doit tout faire seule, dans une embarcation qui pèse au moins 162 kilos. Vingt bobeuses participeront à l’épreuve olympique de mononob, notamment les prometteuses Canadiennes Cynthia Appiah et Christine de Bruin.

Le saut à ski par équipes mixtes

Le Comité international olympique multiplie cette année les épreuves mixtes, en quête d’une parité entre hommes et femmes. Ces Jeux en comptent quatre inédites, dont celle du saut à ski par équipes mixtes. Cette épreuve consiste à s’élancer en ski le plus loin possible — et avec style — après une descente propulsant les athlètes à plus de 100 km/h. L’ordre de passage de chaque équipe doit suivre le schéma suivant : femme, homme, femme, homme. Il y a fort à parier que l’Allemagne remportera le premier titre olympique de cette épreuve mixte. Cette nation a remporté les quatre derniers titres lors des derniers Championnats du monde.

Le saut acrobatique mixte

Contrairement à la majorité des épreuves mixtes, les équipes qui participent au saut acrobatique mixte n’auront pas le même nombre d’hommes et de femmes. Chaque équipe est composée de trois skieurs avec au moins un homme et une femme. La composition exacte est laissée à l’appréciation de chaque pays, qui peut choisir d’avoir deux femmes et un homme, ou l’inverse. Les figures acrobatiques réalisées par chaque skieur sont évaluées, et la somme des pointages détermine le gagnant. Choisir deux hommes et une femme n’est pas nécessairement gage de succès. L’Australie a gagné deux médailles en Coupe du monde en faisant le choix inverse.

Patinage de vitesse sur piste courte à relais mixte

Les compétitions mixtes comprendront pour la première fois cette année le patinage de vitesse sur courte piste à relais. Les athlètes feront deux passages sur la glace dans l’ordre suivant : femmes-femmes-hommes-hommes-femmes-femmes-hommes-hommes. Chaque équipe fera ainsi 18 tours de piste, pour un total de 2000 mètres. Dans cette épreuve, les uns rivalisent contre les autres, et non contre le chronomètre. Il n’est donc pas inhabituel de voir les médailles se jouer à la ligne d’arrivée. L’ensemble de la compétition se déroulera en à peine une heure, le 5 février.

Snowboard cross mixte

Le snowboard cross par équipes mixtes entre au tableau des sports olympiques après une décennie d’événements lors des Coupes du monde. Chaque équipe est constituée de deux snowboardeurs : une femme et un homme. Ce dernier est le premier à s’élancer sur le parcours parsemé de bosses et de virages. Quand le premier participant traverse la ligne d’arrivée, son temps d’avance est transféré à sa compatriote. Les femmes s’élancent ensuite dans la course, avec les quelques secondes d’avance gagnées par leur coéquipier. La première femme à traverser la ligne d’arrivée permet donc à son équipe de remporter les honneurs.