Le Canada prévoit un match ardu face au Honduras

Même si le tournoi de qualification en vue de la Coupe du monde de la FIFA a mené le Canada dans des terres aussi hostiles que Haïti, le Mexique et la Jamaïque au cours des derniers mois, John Herdman prévoit que son équipe aura un véritable aperçu de ce qu’est la Concacaf lorsqu’elle affrontera le Honduras, jeudi, à San Pedro Sula.

L’entraîneur-chef de l’équipe masculine de soccer du Canada affirme que ses joueurs « s’attendent à être testés par la foule, par une formation qui se bat pour sa survie en vue de la Coupe du monde — et par tout ce qui nous tombera dessus ».

« Nous avons beaucoup parlé de ces choses. Et nous en avons affronté à Haïti, des choses vraiment intéressantes qui se passaient derrière la scène et dont le public et les médias n’auraient probablement jamais entendu parler », a déclaré Herdman.

« Mais en bout de ligne, ce groupe sait ce qu’il veut, a-t-il ajouté. Il a un objectif qui est clair. Peu importe ce qui nous tombera dessus, je sais que ce groupe s’est engagé à obtenir un résultat autant que n’importe quelle équipe avec laquelle j’ai travaillé. »

Le match de jeudi au Estadio Olimpico Metropolitano est le premier de trois en une semaine à l’intérieur de la fenêtre internationale de la FIFA. Des duels contre les États-Unis et le Salvador suivront.

Le Canada (4-0-4, 16 points) et le Honduras (0-5-3, trois points) occupent les extrémités du classement général de la ronde finale de qualification de la Concacaf en vue de la Coupe du monde de 2022, au Qatar.

En septembre dernier, les deux formations ont livré un match nul de 1-1 à Toronto, mais depuis, les Canadiens ont récolté 15 points et n’ont subi aucune défaite. De son côté, le Honduras n’en a ajouté que deux.

Le Canada a dominé ses adversaires 13-5 au chapitre des buts marqués au fil de ses huit premiers matchs pendant que le Honduras a été limité à cinq buts et en a accordé 15 après le même nombre de rencontres.

Toutefois, traditionnellement, le Honduras a toujours été une équipe différente à domicile, et ses joueurs ont le dos acculé au mur.

« Ce sera toute une bataille. […] Ce sera une soirée difficile », a avisé Herdman, qui a mené sa visioconférence depuis la Floride, où l’équipe s’est entraînée.

Une présence encore incertaine

Quant à la formation qui affrontera le Honduras jeudi, une incertitude persiste, celle entourant la présence du milieu de terrain Stephen Eustaquio qui, selon des médias portugais, a subi un test positif à la COVID-19.

« Nous attendons toujours l’arrivée de Stephen Eustaquio — pour des raisons médicales. Il va être au jour le jour », a déclaré Herdman. « Nous attendons simplement de savoir s’il obtiendra le feu vert pour venir (nous rejoindre). Nous avons espoir. Nous pourrions le voir à n’importe quel moment. »

Le gardien Jayson Leutwiler, qui joue en Angleterre, était déjà au Honduras et attendait l’équipe, a ajouté Herdman.

Après le match de jeudi, le Canada rentrera au pays pour se mesurer à l’équipe des États-Unis dimanche au stade Tim Hortons, à Hamilton. Puis, la troupe de Herdman effectuera une randonnée céleste de 3400 km jusqu’au Salvador pour un match devant avoir lieu mercredi prochain.

La présentation de trois matchs en sept jours implique une rotation au sein d’un alignement qui n’inclura pas le joueur étoile Alphonso Davies, mis au rancart par une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, après un test positif à la COVID-19.

Selon Herdman, l’absence de Davies se fera sentir sur le terrain et à l’extérieur aussi.

« Il amène une attitude tellement contagieuse au groupe, a précisé Herdman. Lorsque ‘Phonzie’ est ici, vous le savez. »

Après les derniers matchs de la phase de qualification, en mars, les équipes occupant les trois premières positions au classement se qualifieront pour la Coupe du monde. Le club ayant terminé quatrième affrontera un pays de la région de l’Océanie dans un duel éliminatoire intercontinental.

À l’heure actuelle, le Canada détient le premier rang, un point devant les États-Unis (4-1-3, 15 points), et deux devant le Mexique et le Panama, qui affichent des dossiers identiques de 4-2-2, pour un total de 14 points.