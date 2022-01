Les tests de dépistage répétés mettent la patience des Pékinois à rude épreuve

Les tests répétés de dépistage de la COVID-19 passés par des millions d’habitants de Pékin commencent à mettre la patience de certains à rude épreuve, alors que la Ville donne un coup de barre pour endiguer la propagation du virus avant les Jeux olympiques d’hiver, qui seront lancés le 4 février.

La troisième série de tests de masse, qui a commencé mercredi pour les deux millions d’habitants du district de Fengtai, a suscité des plaintes en ligne de la part d’habitants emmitouflés contre le vent pour faire la queue à l’extérieur. Le ciel était ensoleillé, mais la température tournait autour du point de congélation en journée.

« Je pense que c’est trop fréquent, a déclaré une femme qui n’a donné que son nom de famille, Ma. Je l’ai fait hier, et on m’a demandé de le refaire aujourd’hui. J’ai posé la question au personnel, et une personne m’a dit : “En vertu du principe qu’on teste tous ceux qui devraient être testés, faites-le simplement puisque vous êtes ici.” »

Les athlètes et les autres participants aux Jeux olympiques sont complètement isolés du grand public, dans un objectif de prévention des infections croisées.

Treize personnes venues pour les Jeux ont reçu un diagnostic positif mardi, ce qui porte le total à 106 parmi les 3695 déjà arrivées. Deux des cas positifs sont soit des athlètes, soit des membres d’équipe.

Les gens dont le test est positif sont emmenés à l’hôpital s’ils présentent des symptômes, ou dans un hôtel de quarantaine, s’ils n’en ont pas.

Selon les responsables de Pékin, huit personnes avaient été déclarées positives au cours de la période de 24 heures se terminant à 16 h, pour un total de 69 contaminations par le variant Delta recensées dans la ville. Parmi ces 69 cas, 54 sont symptomatiques et 15 sont asymptomatiques.

Les chiffres sont faibles par rapport à d’autres pays — le dernier décompte quotidien de la Corée du Sud a dépassé les 13 000 cas —, mais ils constituent une préoccupation majeure pour le gouvernement à neuf jours des Jeux.

La capitale chinoise a renforcé les mesures de lutte contre la pandémie, déjà strictes, du pays. Des tests de masse, au sein des quartiers et des bâtiments, sont en cours dans toute la ville, et le gouvernement local a annoncé cette semaine que toute personne achetant des médicaments contre le rhume, la fièvre, les maux de tête ou autres devait passer un test de dépistage de la COVID-19 dans les 72 heures.