Ortiz à Cooperstown, mais les portes restent fermées pour Bonds et Clemens

David Ortiz a été élu à Cooperstown, mais les portes du Temple de la renommée du baseball sont restées fermées pour Barry Bonds et Roger Clemens.

Ortiz a été élu à son premier tour au scrutin.

Bonds et Clemens, ternis par les stéroïdes, en étaient à leur dernière année parmi la liste venant des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA).

Ortiz, cogneur des grandes occasions et membre de 10 équipes d’étoiles en 20 saisons, principalement avec Boston, a été nommé sur 77,9 % des bulletins de vote dévoilés mardi soir.

Il a ainsi obtenu le seuil de 75 % nécessaire à son entrée au Temple.

À Cooperstown, il sera le quatrième joueur qui a surtout été un frappeur de choix.

« Big Papi » était l’un des visages les plus connus du baseball dans les années 2000 et 2010. Son énorme sourire a charmé les partisans mais dans le cercle des frappeurs, l’imposant Dominicain a fait frémir les lanceurs — souvent dans les dernières manches.

Il a réussi 23 coups sûrs victorieux dont trois lors des séries de 2004, couronnées par le triomphe des Red Sox en Série mondiale. Ça mettait fin à une disette de 86 ans pour les Bas Rouges.

Ortiz a frappé pour, 286 et a claqué 541 circuits, avec Boston et les Twins du Minnesota.

Globalement, 88 % de ses présences au bâton l’ont été en tant que frappeur désigné, plus que quiconque ayant une plaque à Cooperstown.

Edgar Martinez a eu ce rôle dans 71,7 % de ses présences. Frank Thomas et Harold Baines sont les seuls autres membres du Panthéon à avoir agi comme frappeur de choix plus de la moitié du temps.

Ortiz est le quatrième élu originaire de la République dominicaine, après Juan Marichal, Pedro Martinez et Vladimir Guerrero.

Assez d’électeurs ont passé outre au fait qu’il a obtenu un test positif à une substance interdite en 2003, un test censé être anonyme.

Ortiz a nié avoir utilisé des stéroïdes et le commissaire Rob Manfred a déclaré en 2016 qu’il verrait comme une erreur d’exclure Ortiz en lien à cette affaire.

Ortiz a aussi aidé Boston à gagner la Série mondiale en 2007 et 2013.

À la retraite, il est resté à la vue du public comme analyste pour Fox lors des séries. En 2019, il a été pris en embuscade et blessé par balle, en République dominicaine. Il a eu besoin de trois opérations ; les médecins ont retiré sa vésicule biliaire, ainsi que des parties de ses intestins et de son côlon. Il est revenu à l’antenne durant les séries, quatre mois après l’incident.

Ortiz sera intronisé à Cooperstown le 24 juillet, en compagnie de Buck O’Neil, Minnie Miñoso, Gil Hodges, Tony Oliva, Jim Kaat et Bud Fowler.

Bonds, Clemens et Curt Schilling ont été rejetés à leur 10e et dernière année au scrutin de la BBWAA.

Bonds est le meneur de tous les temps pour les circuits. Clemens a établi un record en remportant sept fois le Cy Young.

Les électeurs leur ont refusé la distinction du Temple en raison de soupçons de recours aux produits dopants. Bonds a obtenu 66 % des voix et Clemens 65,2 %.

Schilling a fortement chuté dans l’estime, notamment en lien à des remarques préjudiciables envers les musulmans, les personnes trans et les journalistes.

Schilling a demandé au Temple de le retirer du vote, mais il est resté une option. Il a été nommé sur 58,6 % des bulletins de vote, contre 71,1 % l’an dernier.

Comité spécial

Les cas de Bonds, Clemens et Schilling seront examinés de nouveau par un comité de Cooperstown. Composé de 16 membres du Panthéon, cadres et vétérans des médias, ce groupe se réunira en décembre pour examiner les joueurs ayant joué entre 1988 et 2016 qui ne sont plus éligibles pour la sélection de la BBWAA.

Parmi les autres débutants sur le bulletin de vote, Alex Rodriguez et Jimmy Rollins ont obtenu le plus de soutien.

Rodriguez a frappé 696 circuits, mais sa feuille de route est ternie par des produits interdits. Il a été banni par la Ligue de baseball majeure pour toute la saison 2014, ayant enfreint la politique antidrogue du baseball majeur.

Le scrutin de l’année prochaine pourrait avoir un nouvel élément de controverse, lorsque Carlos Beltrán rejoindra le scrutin.

Membre de neuf équipes d’étoiles, il a été puni par les grandes ligues en 2020 et renvoyé comme gérant des Mets, pour son rôle dans le dossier du vol de signaux impliquant les Astros de Houston.

Beltrán sera probablement rejoint sur le scrutin par John Lackey, Jered Weaver, Jacoby Ellsbury et Jayson Werth.