Émilie Castonguay devient directrice générale adjointe des Canucks de Vancouver

Les Canucks de Vancouver ont embauché l’ancienne agente de joueurs Émilie Castonguay au poste de directrice générale adjointe.

Elle devient la première femme directrice générale adjointe de l’histoire des Canucks.

Jim Rutherford, président des opérations hockey et directeur général par intérim, a déclaré dans un communiqué que Castonguay jouera un rôle de premier plan dans la négociation des contrats des joueurs et dans la gestion de la convention collective.

« Émilie possède une vaste expérience, est déterminée à réussir et jouit d’une solide réputation dans le hockey pour son intelligence et son éthique de travail, a décrit Rutherford. Sa voix sera entendue dans tous les aspects des opérations de hockey. Elle sera un membre clé de notre équipe de direction et nous sommes heureux de l’accueillir à Vancouver. »

Castonguay se joint aux Canucks en provenance de l’agence Momentum Hockey où elle est devenue la première femme agente certifiée NHLPA au Canada en 2016.

« C’est un honneur de se joindre aux Canucks et je suis reconnaissante envers Jim et la famille Aquilini pour cette occasion, a indiqué Castonguay. Les Canucks ont une base de partisans passionnés et une jeune équipe avec un brillant avenir. J’ai hâte d’aider à bâtir une organisation gagnante qui continue de croître et de relever les défis vers un championnat. »

Elle a représenté plusieurs joueurs de premier plan, dont Alexis Lafrenière, le premier choix au repêchage de la LNH en 2020.

Castonguay a joué quatre ans au hockey à l’Université Niagara, où elle a obtenu un baccalauréat en finance. Elle a ensuite obtenu un diplôme en droit de l’Université de Montréal et elle est membre du Barreau du Québec.