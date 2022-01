Jacob Panetta suspendu pour propos racistes à l’égard de Jordan Subban

Les dirigeants de la Ligue de hockey de la côte Est (ECHL) ont suspendu le défenseur Jacob Panetta, des Icemen de Jacksonville, pour une période indéfinie dimanche, à la suite d’un incident impliquant Jordan Subban, un défenseur des Stingrays de la Caroline du Sud.

Les dirigeants de la ligue ont annoncé la tenue d’une audience, en vertu de la convention collective, qui portera sur les actions de Panetta lors de la victoire de 1-0 de Jacksonville en prolongation, samedi.

Lors de la période de prolongation, Subban, qui est Noir, a tenté d’engager le combat avec Panetta, qui aurait répondu par une raillerie à connotation raciale.

Après le match, sur son compte Twitter, Jordan Subban a traité Panetta de « lâche ». Dans son gazouillis, il a ajouté que, dès qu’il a commencé à lui tourner le dos, Panetta a commencé à faire des « gestes de singe » en sa direction. Subban a réagi en lui assénant plusieurs coups de poing au visage, a-t-il également écrit.

Plus tard dimanche, les dirigeants des Icemen ont annoncé que Panetta allait être libéré. « Pour que ce soit clair, nos valeurs intrinsèques en tant que groupe de propriétaires englobent l’amour et la tolérance zéro face au racisme ou face à toute autre forme de haine contre quelque groupe que ce soit », a déclaré Andy Kaufman, président et chef de la direction de l’équipe, dans un communiqué. Plus tôt dimanche, les dirigeants des Icemen ont déclaré qu’ils collaborent dans le processus de révision de l’incident.

P. K. Subban, le frère aîné de Jordan, a partagé la vidéo de la prétendue raillerie de Panetta. Sur son compte Instagram, il a vigoureusement critiqué Panetta et a rendu hommage aux coéquipiers de son frère pour le soutien qu’ils lui ont montré.

Rob Concannon, président des Stingrays, a fait savoir que son organisation restait fermement fidèle à son joueur. « Les Stingrays de la Caroline du Sud sont dégoûtés et consternés par l’incident », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Notre organisation soutient notre ami et coéquipier, Jordan, ainsi que tous les autres joueurs qui continuent à faire face au racisme et à la discrimination. »